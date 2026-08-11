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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رواتب بالملايين.. هالاند يتصدر تشكيل الأغلى أجرا في الدوري الإنجليزي

هالاند
هالاند
منتصر الرفاعي

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد تفوقه المالي على كبار الدوريات الأوروبية بعدما أصبحت المنافسة في البريميرليج لا تقتصر على حصد البطولات والمنافسة داخل الملعب وإنما تمتد أيضا إلى سباق الرواتب الضخمة التي يحصل عليها نجوم المسابقة.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد 2026-2027 كشفت تقارير صحفية عن تشكيل يضم أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي وفقًا لخطة 4-3-3 ليضم مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2026-2027

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 21 أغسطس 2026 على أن تختتم منافساته يوم 30 مايو 2027 بإقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد وفقا للنظام المتبع في المسابقة.

وبحسب تقرير شبكة PlanetFootball تم اختيار التشكيل بناء على أعلى الرواتب مع اشتراط مشاركة كل لاعب في المركز الذي تم اختياره له خلال المواسم الأخيرة.

دوناروما الأعلى أجرا بين الحراس

في حراسة المرمى، جاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما في صدارة أصحاب الرواتب بعدما أصبح يتقاضى 265 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا عقب انتقاله إلى مانشستر سيتي.

ويضع هذا الراتب حارس منتخب إيطاليا على رأس قائمة أغلى حراس الدوري الإنجليزي في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها على المستوى العالمي.

فان دايك يقود دفاع الأغلى

وفي خط الدفاع، يتصدر الهولندي فيرجيل فان دايك القائمة براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، ليصبح أحد أعلى لاعبي البريميرليج أجرًا، إلى جانب مكانته كواحد من أبرز المدافعين في تاريخ المسابقة.

ويجاوره الفرنسي ويليام صليبا، مدافع أرسنال، براتب يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

أما الجبهة اليسرى فيشغلها الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، بالراتب نفسه، رغم أن مركزه الأساسي قلب الدفاع، بينما جاء المجري دومينيك سوبوسلاي في الجبهة اليمنى براتب 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، رغم اعتياده اللعب في خط الوسط.

برونو وجريليش يقودان الوسط

ويضم خط الوسط ثلاثة لاعبين من أصحاب الرواتب المرتفعة، يتقدمهم الهولندي ريان جرافينبيرش لاعب ليفربول براتب أسبوعي يبلغ 280 ألف جنيه إسترليني.

كما يتواجد البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، براتب يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليكون أحد أبرز العناصر صاحبة التأثير الهجومي في التشكيل.

ويكمل الثلاثي الإنجليزي جاك جريليش، الذي يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، رغم خروجه من حسابات مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة وخوضه تجربة إعارة مع إيفرتون.

هالاند يتصدر الهجوم والرواتب

وفي الخط الأمامي، يظهر الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، ليؤكد مكانته ضمن أعلى اللاعبين أجرا في المسابقة.

وعلى الجهة الأخرى، يتواجد الإنجليزي ماركوس راشفورد بالراتب نفسه، بعدما استعاد جزءًا من مستواه خلال تجربته الأخيرة مع برشلونة.

أما رأس الحربة فيقوده النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يتربع على قمة التشكيل براتب ضخم يبلغ 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويعكس راتب هالاند حجم القيمة التي يمثلها المهاجم النرويجي بالنسبة لمانشستر سيتي، في ظل أرقامه التهديفية القياسية منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وتصل القيمة الإجمالية للرواتب الأسبوعية للاعبي هذا التشكيل إلى نحو 3.37 مليون جنيه إسترليني في رقم يعكس حجم الإنفاق الضخم داخل الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل أعلى اللاعبين أجرا في البريميرلج

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما – 265 ألف جنيه إسترليني.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – 350 ألف جنيه إسترليني.
ويليام صليبا – 250 ألف جنيه إسترليني.
جوسكو جفارديول – 250 ألف جنيه إسترليني.
دومينيك سوبوسلاي – 250 ألف جنيه إسترليني.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش – 280 ألف جنيه إسترليني.
برونو فرنانديز – 300 ألف جنيه إسترليني.
جاك جريليش – 300 ألف جنيه إسترليني.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – 300 ألف جنيه إسترليني.
ماركوس راشفورد – 300 ألف جنيه إسترليني.
إيرلينج هالاند – 525 ألف جنيه إسترليني.

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