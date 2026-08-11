قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترامب يفتح النار دفاعًا عن إنفانتينو: إبعاده عن رئاسة فيفا "خطأ فادح"

إنفانتينو وترامب
إنفانتينو وترامب
إسراء أشرف

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة المتصاعدة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، معلنًا دعمه الصريح للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، في ظل تزايد الضغوط المطالبة برحيله عن منصبه.

ووجه ترامب رسالة تحذيرية إلى مسؤولي FIFA، مؤكدًا أن التفكير في إبعاد إنفانتينو سيكون «خطأ فادحًا»، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي لعبه رئيس الاتحاد الدولي خلال كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»: «سيرتكب FIFA خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب، ولو للحظة واحدة في استبدال جياني إنفانتينو»، واصفًا رئيس الاتحاد الدولي بأنه «رائع»، ومعتبرًا أنه قاد النسخة الأخيرة من كأس العالم إلى نجاح كبير.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن رحيل إنفانتينو قد يؤثر سلبًا على مستقبل البطولة، معتبرًا أن FIFA قد لا يتمكن من تحقيق النجاح الرياضي والتجاري نفسه إذا تم تغيير رئيسه الحالي.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة داخل المنظومة الكروية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثارته محاولاته فتح المجال أمام استثمارات خاصة داخل FIFA، وهي خطوة لم تحظَ بالتوافق المطلوب وأدت إلى تصاعد الانتقادات الموجهة إليه.

وفي تطور لافت، تحركت ثلاثة اتحادات قارية كبرى، هي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA»، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «CONCACAF»، والاتحاد الآسيوي، من خلال رسالة مشتركة دعت إلى توحيد موقف «أسرة كرة القدم» في ظل الخلافات المتصاعدة حول مستقبل إنفانتينو.

ورغم اتساع دائرة الانتقادات، فإن إزاحة رئيس FIFA من منصبه تبدو مهمة معقدة، في ظل الحاجة إلى حشد عدد كبير من الأصوات داخل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، ما يجعل حسم مستقبل إنفانتينو أمرًا بعيدًا عن السهولة في الوقت الحالي.

وتعود العلاقة القوية بين ترامب وإنفانتينو إلى ديسمبر 2025، عندما منح رئيس FIFA نظيره الأمريكي «جائزة FIFA للسلام»، وهي جائزة استُحدثت خصيصًا في تلك المناسبة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

وبينما تتواصل الضغوط داخل أروقة FIFA، جاء تدخل ترامب ليمنح إنفانتينو دعمًا سياسيًا واضحًا، في وقت يبدو فيه مستقبل رئيس الاتحاد الدولي محورًا لصراع جديد داخل كرة القدم العالمية.

ترامب دونالد ترامب إنفانتينو فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

الواي فاي

تسرق بياناتك.. احذر فخ شبكات الواي فاي العامة في الفنادق بهذه الخطوات

ارتفاع درجة حرارة البطارية

هاتفك بيسخن بسرعة؟.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فوراً

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد