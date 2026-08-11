طريقة عمل مكرونة بالثوم والجبنة.. وصفة سريعة لأيام الحر

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات مكرونة سريعة وسهلة يمكن تحضيرها دون قضاء وقت طويل في المطبخ، خاصة خلال أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وتعد المكرونة بالثوم والجبنة من الوصفات البسيطة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، ويمكن تجهيزها في وقت قصير لتكون مناسبة للغداء أو العشاء.

وتتميز هذه الوصفة بمذاق غني يجمع بين نكهة الثوم والجبنة، مع إمكانية إضافة الأعشاب والتوابل المفضلة للحصول على طبق شهي بمكونات متوفرة في المنزل، للشيف سارة الحافظ.

مكونات المكرونة بالثوم والجبنة

500 جرام مكرونة من النوع المفضل.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان زبدة أو زيت زيتون.

كوب جبنة مبشورة، مثل الموتزاريلا أو الشيدر أو البارميزان.

نصف كوب من ماء سلق المكرونة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة ملح حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أوريجانو، حسب الرغبة.

بقدونس مفروم للتقديم.

طريقة عمل مكرونة بالثوم والجبنة

1. سلق المكرونة

ضعي كمية مناسبة من الماء في حلة كبيرة، وأضيفي قليلًا من الملح، ثم اتركي الماء حتى يغلي.

أضيفي المكرونة واسلقيها وفق الوقت المدون على العبوة حتى تصل إلى درجة النضج المناسبة، ويفضل عدم تركها حتى تصبح طرية جدًا.

قبل تصفية المكرونة، احتفظي بنحو نصف كوب من ماء سلق المكرونة، لأنه يساعد على تكوين صوص ناعم ومتجانس.

2. تحضير الثوم

في طاسة واسعة، ضعي الزبدة أو زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم المفروم.

قلبي الثوم لفترة قصيرة حتى تظهر رائحته ويبدأ لونه في التغير، مع الحرص على عدم حرقه، لأن الثوم المحترق يعطي الطبق طعمًا مرًا.

3. إضافة الجبنة

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الطاسة وقلبيها جيدًا مع الثوم.

خففي النار، ثم أضيفي الجبنة المبشورة تدريجيًا مع التقليب المستمر.

أضيفي القليل من ماء سلق المكرونة بالتدريج حتى تحصلي على قوام كريمي يغلف المكرونة بالكامل.

4. تتبيل المكرونة

أضيفي الفلفل الأسود والزعتر أو الأوريجانو، وتذوقي المكرونة قبل إضافة المزيد من الملح، لأن بعض أنواع الجبن تحتوي بالفعل على نسبة مرتفعة من الملح.

قلبي المكونات لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تذوب الجبنة ويتجانس الصوص مع المكرونة.

5. التقديم

ارفعي المكرونة من على النار وقدميها مباشرة، ويمكن تزيينها بالبقدونس المفروم ورشة إضافية من الجبنة المبشورة.

سر نجاح المكرونة بالثوم والجبنة

يكمن سر الحصول على مكرونة كريمية بالجبنة في عدم التخلص من ماء السلق بالكامل، حيث تساعد النشويات الموجودة فيه على ربط المكونات والحصول على صوص أكثر نعومة.

كما يفضل إضافة الجبنة على نار هادئة حتى تذوب دون أن تتكتل، مع إضافة ماء السلق تدريجيًا حسب الحاجة.

إضافات تجعل الوصفة ألذ