مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته بمحافظة الغربية

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب جولته بمحافظة الغربية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز طب أسرة سندبسط بمحافظة الغربية ويرافقه عدد من الوزراء من وزير الصحة والإسكان والزراعة والتنمية المحلية .

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الطيبي الذي يقدم الخدمات الطبية لأهالي القرية ضمن مشروع حياة كريمة والذي يتضمن 3 ادوار علي مساحة 2050 مترا .

واستمع مدبولي لشرح حول توفير الأدوية اللازمة للمواطنين وتوفير أدوية الأنسولين والتي تكفي شهرين بأجود الأنواع كما تفقد عيادة طب الاسرة وتعرف علي وسائل تنظيم الأسرة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الغربية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية والعمرانية الجاري تنفيذها في المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات .