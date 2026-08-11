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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بي إن سبورت تعلن إذاعة مباريات محمد صلاح في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

أعلنت شبكة beIN SPORTS عن إذاعة أهم مباريات محمد صلاح مع فريقه الجديد طرابزون سبور  عبر قنواتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع انطلاق منافسات الدوري التركي الممتاز يوم 15 أغسطس الجاري.

واكتسب الدوري التركي شعبية واسعة في الوطن العربي بشكل خاص بعد انضمام محمد صلاح لفريق طرابزون خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى قطاع كبير من الجماهير العربية وعلى رأسهم المصرية في متابعة محمد صلاح مع فريقه الجديد طرابزون.

 

اهتمام متزايد بـ محمد صلاح

كشفت شبكة 61saat التركية عن التأثير المتزايد لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، مشيرة إلى أن مباريات الفريق ستشهد انتشارًا إعلاميًا وجماهيريًا واسعًا خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الشبكة التركية أن مباريات طرابزون سبور ستصل إلى مشجعي كرة القدم في نحو 40 دولة حول العالم، خاصة في مصر، باعتبارها موطن محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز نجوم الدوري التركي بعد انتقاله إلى صفوف الفريق.

وأصبح انتقال صلاح إلى طرابزون سبور أحد أبرز الأحداث في سوق الانتقالات التركي، خاصة مع الاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به اللاعب، إلى جانب حالة الترقب لمشاركته الأولى مع الفريق في الموسم الجديد.

وتعول إدارة طرابزون سبور على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح في مصر ومختلف أنحاء العالم، من أجل تعزيز الحضور الجماهيري والإعلامي للنادي، فضلًا عن الاستفادة من خبراته وقدراته الفنية داخل الملعب.

كما يمثل وجود صلاح في الدوري التركي فرصة لزيادة متابعة المسابقة في مصر، مع ترقب الجماهير المصرية لمباريات طرابزون سبور لمشاهدة نجم منتخب بلادها في تجربته الجديدة.

beIN Sports محمد صلاح طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي

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