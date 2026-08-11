محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. الفرعون يتصدر قائمة الأكثر حسما في القرن الـ21

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق وطرابزون الحالي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرا وحسمًا في المسابقة خلال القرن الحادي والعشرين.

ولم يقتصر تأثير الفرعون المصري على تسجيل الأهداف بل امتد إلى صناعة الفرص وصناعة أهداف زملائه ليجمع بين التسجيل والتمرير الحاسم بصورة جعلته حاضرا بقوة في قائمة أبرز نجوم البريميرليج عبر السنوات الأخيرة.

محمد صلاح على قمة الأكثر حسمًا في القرن الـ21

ووفقًا لإحصائية منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين.

وحقق صلاح 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025، بعدما سجل 29 هدفا وصنع 18 هدفًا خلال 38 مباراة، بمعدل بلغ 1.24 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة.

ويضع هذا الرقم قائد منتخب مصر في صدارة القائمة متفوقا على مجموعة من أساطير ونجوم الدوري الإنجليزي، كما يعكس المستوى الاستثنائي الذي قدمه خلال واحد من أفضل مواسمه بقميص ليفربول.

صلاح يكرر ظهوره بين الكبار

لم يكتفِ محمد صلاح بصدارة القائمة، حيث يظهر النجم المصري في 3 مواسم مختلفة ضمن قائمة أكثر اللاعبين حسما في موسم واحد بالبريميرليج خلال القرن الحالي.

ويحتل صلاح المركز الخامس عن موسمه الأول التاريخي مع ليفربول في 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال 36 مباراة، بإجمالي 42 مساهمة تهديفية.

كما عاد الفرعون للظهور في المركز الثاني عشر خلال موسم 2021-2022 بعدما ساهم في 36 هدفًا، بواقع 29 هدفًا و7 تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة.

ويؤكد هذا الحضور المتكرر قدرة صلاح على الحفاظ على مستواه التهديفي وصناعته للفرص على مدار سنوات طويلة، رغم اختلاف المنافسات والظروف.

هالاند وهنري يلاحقان الفرعون

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثاني بالقائمة، بعدما حقق 44 مساهمة تهديفية مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023، بواقع 36 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

وحل أسطورة أرسنال تييري هنري ثالثًا، بعدما ساهم في 44 هدفًا خلال موسم 2002-2003، بواقع 24 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 37 مباراة.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الأوروجوياني لويس سواريز، الذي حقق 43 مساهمة تهديفية مع ليفربول خلال موسم 2012-2013، بعدما سجل 31 هدفًا وصنع 12 هدفًا في 33 مباراة.

3 مواسم تضع صلاح بين أساطير البريميرليج

تكشف القائمة عن إنجاز لافت للنجم المصري، الذي يملك 3 مواسم ضمن أفضل 12 موسمًا من حيث المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين.

ويظهر صلاح إلى جانب أسماء تاريخية مثل تييري هنري، ولويس سواريز، وكريستيانو رونالدو، وديدييه دروجبا، وروبن فان بيرسي، وهاري كين، وإيرلينج هالاند، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج في العصر الحديث.

قائمة الأكثر حسمًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

وفقًا لإحصائية PopFoot، جاءت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الـ21 كالتالي:

محمد صلاح – 2024-2025:

47 مساهمة- 29 هدفا + 18 تمريرة حاسمة- 38 مباراة.

إيرلينج هالاند – 2022-2023:

44 مساهمة - 36 هدفا + 8 تمريرات حاسمة - 35 مباراة.

تييري هنري – 2002-2003:

44 مساهمة - 24 هدفا + 20 تمريرة حاسمة - 37 مباراة.

لويس سواريز – 2012-2013:

43 مساهمة - 31 هدفا + 12 تمريرة حاسمة - 33 مباراة.

محمد صلاح – 2017-2018:

42 مساهمة - 32 هدفا + 10 تمريرات حاسمة- 36 مباراة.

تييري هنري – 2004-2005:

39 مساهمة - 25 هدفا + 14 تمريرة حاسمة - 32 مباراة.

ديدييه دروجبا – 2009-2010:

39 مساهمة - 29 هدفا + 10 تمريرات حاسمة - 32 مباراة.

روبن فان بيرسي – 2011-2012:

39 مساهمة - 30 هدفا + 9 تمريرات حاسمة - 38 مباراة.

كريستيانو رونالدو – 2007-2008:

37 مساهمة - 31 هدفا + 6 تمريرات حاسمة - 34 مباراة.

هاري كين – 2020-2021:

37 مساهمة - 23 هدفا + 14 تمريرة حاسمة - 35 مباراة.

هاري كين – 2016-2017:

36 مساهمة - 23 هدفا + 13 تمريرة حاسمة - 35 مباراة.

محمد صلاح – 2021-2022:

36 مساهمة - 29 هدفا + 7 تمريرات حاسمة - 30 مباراة.