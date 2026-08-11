قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. الفرعون يتصدر قائمة الأكثر حسما في القرن الـ21

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق وطرابزون الحالي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رسخ مكانته كواحد من أكثر اللاعبين تأثيرا وحسمًا في المسابقة خلال القرن الحادي والعشرين.

ولم يقتصر تأثير الفرعون المصري على تسجيل الأهداف بل امتد إلى صناعة الفرص وصناعة أهداف زملائه ليجمع بين التسجيل والتمرير الحاسم بصورة جعلته حاضرا بقوة في قائمة أبرز نجوم البريميرليج عبر السنوات الأخيرة.

محمد صلاح على قمة الأكثر حسمًا في القرن الـ21

ووفقًا لإحصائية منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين.

وحقق صلاح 47 مساهمة تهديفية مع ليفربول في موسم 2024-2025، بعدما سجل 29 هدفا وصنع 18 هدفًا خلال 38 مباراة، بمعدل بلغ 1.24 مساهمة تهديفية في المباراة الواحدة.

ويضع هذا الرقم قائد منتخب مصر في صدارة القائمة متفوقا على مجموعة من أساطير ونجوم الدوري الإنجليزي، كما يعكس المستوى الاستثنائي الذي قدمه خلال واحد من أفضل مواسمه بقميص ليفربول.

صلاح يكرر ظهوره بين الكبار

لم يكتفِ محمد صلاح بصدارة القائمة، حيث يظهر النجم المصري في 3 مواسم مختلفة ضمن قائمة أكثر اللاعبين حسما في موسم واحد بالبريميرليج خلال القرن الحالي.

ويحتل صلاح المركز الخامس عن موسمه الأول التاريخي مع ليفربول في 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال 36 مباراة، بإجمالي 42 مساهمة تهديفية.

كما عاد الفرعون للظهور في المركز الثاني عشر خلال موسم 2021-2022 بعدما ساهم في 36 هدفًا، بواقع 29 هدفًا و7 تمريرات حاسمة خلال 30 مباراة.

ويؤكد هذا الحضور المتكرر قدرة صلاح على الحفاظ على مستواه التهديفي وصناعته للفرص على مدار سنوات طويلة، رغم اختلاف المنافسات والظروف.

هالاند وهنري يلاحقان الفرعون

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثاني بالقائمة، بعدما حقق 44 مساهمة تهديفية مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023، بواقع 36 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.

وحل أسطورة أرسنال تييري هنري ثالثًا، بعدما ساهم في 44 هدفًا خلال موسم 2002-2003، بواقع 24 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 37 مباراة.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الأوروجوياني لويس سواريز، الذي حقق 43 مساهمة تهديفية مع ليفربول خلال موسم 2012-2013، بعدما سجل 31 هدفًا وصنع 12 هدفًا في 33 مباراة.

3 مواسم تضع صلاح بين أساطير البريميرليج

تكشف القائمة عن إنجاز لافت للنجم المصري، الذي يملك 3 مواسم ضمن أفضل 12 موسمًا من حيث المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال القرن الحادي والعشرين.

ويظهر صلاح إلى جانب أسماء تاريخية مثل تييري هنري، ولويس سواريز، وكريستيانو رونالدو، وديدييه دروجبا، وروبن فان بيرسي، وهاري كين، وإيرلينج هالاند، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البريميرليج في العصر الحديث.

قائمة الأكثر حسمًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

وفقًا لإحصائية PopFoot، جاءت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الـ21 كالتالي:

محمد صلاح – 2024-2025: 

47 مساهمة- 29 هدفا + 18 تمريرة حاسمة- 38 مباراة.

إيرلينج هالاند – 2022-2023:

 44 مساهمة - 36 هدفا + 8 تمريرات حاسمة - 35 مباراة.

تييري هنري – 2002-2003: 

44 مساهمة - 24 هدفا + 20 تمريرة حاسمة - 37 مباراة.

لويس سواريز – 2012-2013:

43 مساهمة - 31 هدفا + 12 تمريرة حاسمة - 33 مباراة.

محمد صلاح – 2017-2018: 

42 مساهمة - 32 هدفا + 10 تمريرات حاسمة- 36 مباراة.

تييري هنري – 2004-2005: 

39 مساهمة - 25 هدفا + 14 تمريرة حاسمة - 32 مباراة.

ديدييه دروجبا – 2009-2010: 

39 مساهمة - 29 هدفا + 10 تمريرات حاسمة - 32 مباراة.

روبن فان بيرسي – 2011-2012:

39 مساهمة - 30 هدفا + 9 تمريرات حاسمة - 38 مباراة.

كريستيانو رونالدو – 2007-2008: 

37 مساهمة - 31 هدفا + 6 تمريرات حاسمة - 34 مباراة.

هاري كين – 2020-2021: 

37 مساهمة - 23 هدفا + 14 تمريرة حاسمة - 35 مباراة.

هاري كين – 2016-2017: 

36 مساهمة - 23 هدفا + 13 تمريرة حاسمة - 35 مباراة.

محمد صلاح – 2021-2022: 

36 مساهمة - 29 هدفا + 7 تمريرات حاسمة - 30 مباراة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز طرابزون تييري هنري إيرلينج هالاند لويس سواريز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

رئيس جهاز تنمية المشروعات

تنمية المشروعات يدعو فناني ومبدعي الحرف اليدوية والتراثية لتسجيل المشاركة بمعرض تراثنا 2026

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد