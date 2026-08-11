ملك الحسم.. محمد صلاح يتربع على عرش الأكثر مساهمة في موسم واحد بالبريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح تأكيد مكانته بين أبرز اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بالمسابقة منذ بداية القرن الحالي.

ووفقًا لإحصائية نشرتها منصة PopFoot المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، احتل صلاح المركز الأول بعدما ساهم في 47 هدفًا مع ليفربول خلال موسم 2024-2025، بواقع 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، خلال 38 مباراة.

ولم يكن ذلك الموسم الاستثنائي الظهور الوحيد لصلاح في القائمة، إذ نجح النجم المصري في حجز مكانه بين أكثر اللاعبين تأثيرًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات مختلفة، وهو ما يعكس استمراريته على مدار سنواته في المسابقة.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثاني، بعدما ساهم في 44 هدفًا مع مانشستر سيتي خلال موسم 2022-2023، سجل منها 36 هدفًا وصنع 8 أهداف خلال 35 مباراة.

ويحتل الفرنسي تييري هنري المركز الثالث، بعدما ساهم في 44 هدفًا مع أرسنال خلال موسم 2002-2003، بواقع 24 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 37 مباراة.

أما الأوروجوياني لويس سواريز، فجاء رابعًا بعدما ساهم في 43 هدفًا بقميص ليفربول خلال موسم 2012-2013، سجل منها 31 هدفًا وصنع 12 خلال 33 مباراة.

وعاد محمد صلاح للظهور مجددًا في المركز الخامس، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول في 2017-2018، حيث ساهم في 42 هدفًا، بواقع 32 هدفًا و10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة.

وجاء تواجد محمد صلاح في أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي خلال القرن الحادي والعشرين كالتالي:

محمد صلاح – 2024-2025: 47 مساهمة | 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة

محمد صلاح – 2017-2018: 42 مساهمة | 32 هدفًا و10 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح – موسم 2021-2022: 36 مساهمة تهديفية: 29 هدفًا + 7 تمريرات حاسمة.

وبوجوده في القائمة ثلاث مرات، يبرز صلاح كأكثر لاعب تكرارًا بين أصحاب أعلى معدلات المساهمة التهديفية في موسم واحد خلال القرن الحالي، ليواصل كتابة أرقامه الخاصة في تاريخ البريميرليج.