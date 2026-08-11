رئيس الوزراء يفتتح مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندبسط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

خلال جولته اليوم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع الخدمات الحكومية، الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المجمع، أشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح المجمع اليوم يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها لا سيما داخل القرى المصرية، مؤكداً أهمية الاستفادة القصوى من هذه المشروعات التي تستهدف تبسيط الإجراءات والارتقاء بأسلوب تقديمها، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن المصري، ويسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للمجمع، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الأهمية البالغة لمجمعات الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن الدولة وضعت خطة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات بمختلف المحافظات، للإسهام في سرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين، وإنهاء الإجراءات وفق القواعد المنظمة.

كما أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى حرص الوزارة على تنفيذ عدد من مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المحافظات، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوى الخدمات داخل القرى، ويوفر على المواطنين عناء الانتقال بين المصالح المختلفة.

فيما أشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى أن مجمع الخدمات الحكومية بقرية سندبسط يعد أحد نماذج الخدمات المتكاملة، ويستهدف توفير بيئة خدمية متطورة لأهالي محافظة الغربية، من خلال تيسير وتسهيل مختلف الخدمات الحكومية، عبر تقديمها في مكان واحد، لافتاً إلى أن المجمع يخدم أهالي قرى: سندبسط، وكفر الجنيدي، وكفر فرسيس، بالإضافة إلى 19 عزبة مجاورة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، من اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الذي أشار إلى أن المجمع بدأ تنفيذه في نوفمبر 2022 من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز، موضحًا أن المبنى يقع على مساحة 666 مترًا مربعًا، ويتكون من ثلاثة طوابق تضم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تم تجميعها داخل المبنى للتيسير على المواطنين.

ومن جانبه، أشار اللواء عصام الغرابلي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن مبنى المجمع تم تصميمه وتنفيذه بحيث يضم عددًا من الجهات الخدمية الحكومية، وهي: المركز التكنولوجي بعدد 17 شباكًا، والسجل المدني، ومكتب الشهر العقاري، ومكتب التموين، ومقر الوحدة المحلية، ومكتب البريد، والمجلس الشعبي المحلي، ومكتب التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى.

وخلال الجولة، تابع رئيس الوزراء آليات استقبال طلبات المواطنين وسير العمل داخل المجمع، وأكد على ضرورة تفعيل جميع الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، وسرعة الاستجابة للطلبات وإنهائها وفق الإجراءات المتبعة، بما يعزز ثقة الجمهور في منظومة العمل الجديدة.