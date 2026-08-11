التنسيقية تهنئ أسيل أسامة بتتويجها بأول ميدالية ذهبية لمصر في بطولات العالم لألعاب القوى

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البطلة أسيل أسامة بتتويجها بطلةً للعالم في رمي الرمح، بعد حصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى للشباب بالولايات المتحدة الأمريكية، برمية بلغت 59.82 متر، في إنجاز تاريخي واستثنائي للرياضة المصرية.

وقالت التتنسيقية :" تكتب أسيل بهذا التتويج فصلًا جديدًا في تاريخ ألعاب القوى المصرية، باعتبارها أول ميدالية ذهبية لمصر في تاريخ بطولات العالم لألعاب القوى على جميع الفئات العمرية.

واختتمت:" كل التهنئة للبطلة أسيل أسامة، التي رفعت إسم مصر عاليًا في أكبر المحافل الرياضية الدولية، وقدمت نموذجًا مشرفًا للرياضة المصرية وقدرة أبطالها على صناعة الإنجازات".