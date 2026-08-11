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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم محلات تجارية في جنوب جنين بالضفة الغربية

غزة
غزة
البهى عمرو

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد، مشيرة إلى تفجير منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل، بعد إبلاغ قوات الاحتلال الفلسطينيين مسبقًا بنيتها هدم المنزل، عقب استشهاده خلال هجوم للمستوطنين أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال هدمت نحو 20 منزلًا في قرية عنزة بقضاء جنين، رغم تقديم التماسات إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم، كما تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت في مناطق الأغوار الشمالية والتجمعات البدوية.

وأضافت أن قرية المغير شمال شرقي رام الله شهدت اقتحامًا لقوات الاحتلال عقب هجوم للمستوطنين على سهلها الشرقي، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية، بينهم رضيع.

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