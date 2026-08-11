بعد رصد شكوي.. البيئة تؤكد استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، العثور على طائر فلامنجو أبيض بأحد شواطئ الساحل الشمالي، عقب تكثيف أعمال البحث والمتابعة من جانب المختصين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وأوضحت أنه تم إيداع الطائر بمركز الحياة البرية بأشتوم الجميل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايته ومتابعة حالته، تمهيدًا لإعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد رصدت شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكوى من ظهور طائر فلامنجو بري أبيض داخل صندوق زجاجي واستخدامه كأحد عناصر الديكور، بأحد الشركات وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تشكيل فريق متخصص، لبحث الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحياة البرية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه فور رصد الشكوى، قام المختصين بقطاع حماية الطبيعة بمتابعة الواقعة والتحقق منها، وتكثيف أعمال البحث والرصد، حيث تم العثور على الطائر بأحد شواطئ الساحل الشمالي، والتعامل معه ونقله إلى مركز الحياة البرية بأشتوم الجميل، بما يضمن توفير الرعاية البيطرية المناسبة له ومتابعة حالته من جانب المختصين تمهيدًا لإعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من قدرته على مواصلة الحياة في بيئتهما الطبيعية

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية في مختلف المحافظات ، حيث أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الطيور البرية والمهاجرة وصون التنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة التعامل مع الكائنات البرية بما يتوافق مع طبيعتها واحتياجاتها، وألا يتم احتجازها أو التعامل معها كعناصر للزينة أو الديكور خارج الأطر والضوابط المنظمة لحماية الحياة البرية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية الحياة البرية، مؤكدة أن الوزارة تتابع ما يتم رصده وتداوله بشأن الكائنات البرية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع والاستجابة للبلاغات والشكاوى ذات الصلة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة في حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة النظم البيئية وحماية الكائنات البرية وحقها في الحياة داخل بيئاتها الطبيعية.