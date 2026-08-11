قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد رصد شكوي.. البيئة تؤكد استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية

استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية
استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، العثور على طائر فلامنجو أبيض بأحد شواطئ الساحل الشمالي، عقب تكثيف أعمال البحث والمتابعة من جانب المختصين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

وأوضحت أنه تم إيداع الطائر بمركز الحياة البرية بأشتوم الجميل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايته ومتابعة حالته، تمهيدًا لإعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد رصدت شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكوى من ظهور طائر فلامنجو بري أبيض داخل صندوق زجاجي واستخدامه كأحد عناصر الديكور، بأحد الشركات وعلى الفور وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تشكيل فريق متخصص، لبحث الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحياة البرية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه فور رصد الشكوى، قام المختصين بقطاع حماية الطبيعة بمتابعة الواقعة والتحقق منها، وتكثيف أعمال البحث والرصد، حيث تم العثور على الطائر بأحد شواطئ الساحل الشمالي، والتعامل معه ونقله إلى مركز الحياة البرية بأشتوم الجميل، بما يضمن توفير الرعاية البيطرية المناسبة له ومتابعة حالته من جانب المختصين تمهيدًا لإعادته إلى بيئته الطبيعية، بعد التأكد من قدرته على مواصلة الحياة في بيئتهما الطبيعية

وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية في مختلف المحافظات ، حيث أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الطيور البرية والمهاجرة وصون التنوع البيولوجي، مشددة على ضرورة التعامل مع الكائنات البرية بما يتوافق مع طبيعتها واحتياجاتها، وألا يتم احتجازها أو التعامل معها كعناصر للزينة أو الديكور خارج الأطر والضوابط المنظمة لحماية الحياة البرية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية الحياة البرية، مؤكدة أن الوزارة تتابع ما يتم رصده وتداوله بشأن الكائنات البرية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع والاستجابة للبلاغات والشكاوى ذات الصلة، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة في حماية الطيور المهاجرة وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة النظم البيئية وحماية الكائنات البرية وحقها في الحياة داخل بيئاتها الطبيعية.

استمرار الحملات التفتيشية للحفاظ على الكائنات البرية الكائنات البرية البرية الكائنات المحافظات طائر فلامنجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فورا.. وأسباب خفية وراء بطء الـ Wi-Fi تخلص منها بهذه التطبيقات المجانية

الواي فاي

تسرق بياناتك.. احذر فخ شبكات الواي فاي العامة في الفنادق بهذه الخطوات

ارتفاع درجة حرارة البطارية

هاتفك بيسخن بسرعة؟.. أخطاء تدمر جهازك في الصيف تجنبها فوراً

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد