جامعة بني سويف: فتح التقديم بالدورة الرابعة من مبادرة PROTECT لحماية حقوق الملكية الفكرية

أعلنت جامعة بني سويف، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والجهاز المصري للملكية الفكرية وبنك المعرفة المصري، عن فتح باب التقديم في الدورة الرابعة من مبادرة PROTECT، الهادفة إلى دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية للابتكارات والأبحاث القابلة للتطبيق.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الأستاذ الدكتور عبير سيد معوض، المدير التنفيذي لمركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور ازيك كريم عبد القادر الصوفي، مدير مكتب إدارة الملكية الفكرية ومنسق الجامعة لدى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF).

وتستهدف المبادرة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أصحاب الأفكار والابتكارات والمشروعات البحثية القابلة للتطبيق، من خلال دعم تسجيل براءات الاختراع محليًا ودوليًا، وحماية الابتكارات، والمساهمة في تحويلها إلى منتجات ومشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة.

آخر موعد للتقديم: 31 أغسطس 2026

رابط التسجيل: http://submission.isf.gov.eg/



الموقع الرسمي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: www.isf.gov.eg