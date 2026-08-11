«مياه بني سويف» تدرس تحسين ضغوط مياه الشرب بـ4 قرى في الواسطى

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بمقترح لتنفيذ عدد من الأعمال لتدعيم وتحسين كميات وضغوط مياه الشرب بقرى صفط الشرقية وصفط الغربية والهرم وعزبة أبو النور التابعة للوحدة المحلية لقرية ميدوم بمركز الواسطى، وذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي بقطاع التخطيط بالشركة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المستهدفة يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 43 ألف نسمة، بواقع 17,794 نسمة بصفط الشرقية، و9,779 نسمة بصفط الغربية، و10,604 نسمة بقرية الهرم، و5,288 نسمة بعزبة أبو جبل «أبو النور»، مشيرة إلى أن قرية صفط الشرقية تتغذى من محطة مياه ميدوم المقامة على ترعة الجيزاوي، إلا أن كميات وضغوط المياه لا تتناسب مع احتياجات السكان، خاصة خلال أوقات الذروة وبنهايات الشبكات.

وأضافت أن قرى صفط الغربية والهرم وعزبة أبو النور تتغذى من محطة مياه صفط المقامة على ترعة الجيزاوي، فيما تعاني تلك المناطق من ضعف كميات وضغوط مياه الشرب، خاصة بنهايات الشبكات والمناطق المرتفعة، ومن بينها عزبة أبو النور.

وبحسب الدراسة التي تمت مراجعتها بحضور رئيس فرع الشركة بالواسطى، تضمنت المقترحات تنفيذ خزان أرضي مع ربطه بخط الطرد القائم قطر 300 مم والمغذي لمنطقة الخدمة، إلى جانب ربط الخزان المقترح بمحطة مياه الشرب بكوم أبو راضي من خلال طلمبات المدينة، وبقدرة تصل إلى 100 لتر/ثانية.

كما تضمنت المقترحات تنفيذ خط مياه شرب لتدعيم المنطقة بطول 3.7 كم وقطر 200 مم، يبدأ من الخط القائم قطر 250 مم، مع الربط على خط المياه القائم قطر 200 مم بعزبة أبو النور، بما يسهم في تحسين كميات وضغوط المياه ورفع كفاءة منظومة الإمداد المائي بالمناطق المستهدفة.