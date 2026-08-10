وكيل صحة بني سويف يتفقد أعمال الإنشاء بمستشفى سمسطا المركزي

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاء والتجهيز بمستشفى سمسطا المركزي، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة على متابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والوقوف على معدلات الإنجاز أولًا بأول.

وتابع وكيل وزارة الصحة خلال الجولة الأعمال الإنشائية بالمستشفى، واطلع على الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، ومراعاة أعلى معايير الجودة في أعمال الإنشاء والتجهيز.

كما شدد الدكتور هاني جميعة على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات والأطراف المعنية بالمشروع، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يسهم في الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن متابعة المشروعات الصحية تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودعم وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بمحافظة بني سويف، بما يضمن توفير خدمات علاجية متكاملة لأهالي مركز ومدينة سمسطا والمناطق المحيطة.

وأشار إلى أن مستشفى سمسطا المركزي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال المشروع، ورفع تقارير دورية عن نسب التنفيذ، لضمان سرعة الإنجاز وفق المواصفات الفنية والمعايير المقررة.