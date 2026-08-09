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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يضبط 14 مخالفة خلال حملة رقابية على مخابز ببا

تموين بني سويف
تموين بني سويف

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من ضبط 14 مخالفة، خلال حملة تفتيشية موسعة شنتها إدارة تموين ببا على عدد من المخابز البلدية، في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والحفاظ على حقوق المواطنين.

جاءت الحملة 
تحت اشراف محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، ومتابعة الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، وبرئاسة أحمد سمير، مدير إدارة تموين ببا، حيث استهدفت المرور على المخابز البلدية ومتابعة انتظام التشغيل والتزام أصحاب المخابز بالاشتراطات والضوابط التموينية المقررة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، إلى جانب مخالفة لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وأخرى لعدم الإعلان عن قائمة مواعيد التشغيل.

كما تم ضبط مخالفة للتصرف في حصة دقيق بإجمالي 5 أجولة، ومخالفة أخرى لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

بني سويف تموين ببا ببا

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