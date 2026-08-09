قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف ومدير الأمن يؤكدان مواصلة التكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية

محافظ بني سويف ومدير الامن
محافظ بني سويف ومدير الامن

 التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، اللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بحضور لفيف من قيادات مديرية الأمن ورؤساء القطاعات والأجهزة الأمنية،والسكرتير العام للمحافظة  كامل علي غطاس، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين.

وفي مستهل اللقاء، جدّد المحافظ تهنئته لمدير الأمن بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية، وأن ما تشهده المحافظة من جهود لتحسين مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية يأتي في إطار منظومة متكاملة من العمل المؤسسي وتضافر جهود مختلف أجهزة الدولة.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد مدير أمن بني سويف أن مديرية الأمن حريصة على مواصلة العمل والتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة، مشيدًا بما يقوده محافظ بني سويف من جهود متواصلة لدفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات، وما يحرص عليه من تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة المحافظة في تنفيذ توجهات الدولة وتحقيق مستهدفاتها.

وأشار مدير الأمن إلى أن أجهزة وقطاعات المديرية ستواصل أداء دورها كشريك أساسي في منظومة العمل بالمحافظة، ودعم جهودها في مختلف المجالات، بما يسهم في توفير المناخ الآمن والمستقر الداعم للتنمية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم حركة التنمية، ويحافظ على أمن واستقرار المجتمع، في إطار منظومة العمل الحكومي المتكاملة وتنفيذ رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.
 

بني سويف امن بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. وتطعيم جديد للأطفال..وموجة حارة تضرب البلاد

توك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. تطعيم جديد للأطفال.. وموجة حارة تضرب البلاد

حلقة تكشف كواليس عالم الطيران.. الخميس المقبل مع الإعلامية رانيا هاشم

كل دقيقة قبل الإقلاع لها حساب.. ماذا يحدث للطائرة قبل الإقلاع؟

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد