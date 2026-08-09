محافظ بني سويف ومدير الأمن يؤكدان مواصلة التكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، اللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بحضور لفيف من قيادات مديرية الأمن ورؤساء القطاعات والأجهزة الأمنية،والسكرتير العام للمحافظة كامل علي غطاس، والسكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين.

وفي مستهل اللقاء، جدّد المحافظ تهنئته لمدير الأمن بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية لمسيرة التنمية، وأن ما تشهده المحافظة من جهود لتحسين مستوى الخدمات ودفع عجلة التنمية يأتي في إطار منظومة متكاملة من العمل المؤسسي وتضافر جهود مختلف أجهزة الدولة.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد مدير أمن بني سويف أن مديرية الأمن حريصة على مواصلة العمل والتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة، مشيدًا بما يقوده محافظ بني سويف من جهود متواصلة لدفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات، وما يحرص عليه من تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة المحافظة في تنفيذ توجهات الدولة وتحقيق مستهدفاتها.

وأشار مدير الأمن إلى أن أجهزة وقطاعات المديرية ستواصل أداء دورها كشريك أساسي في منظومة العمل بالمحافظة، ودعم جهودها في مختلف المجالات، بما يسهم في توفير المناخ الآمن والمستقر الداعم للتنمية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم حركة التنمية، ويحافظ على أمن واستقرار المجتمع، في إطار منظومة العمل الحكومي المتكاملة وتنفيذ رؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية.

