أخبار السيارات | مرسيدس تقدم GT 53 2027 AMG الكهربائية .. سيارات كهربائية 2026 عائلية في السوق المحلي

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تضيف مرسيدس AMG عضوًا جديدًا إلى مجموعة سياراتها الكهربائية بالكامل، مع تقديم GT 53 4-Door Coupe موديل 2027 باعتبارها الفئة الأقل قوة ضمن تشكيلة GT.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027، وتنتمي سوبر بي لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي ديسترييه، وتنتمي ديسترييه لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتعد ديسترييه ثالث سيارة فريدة من نوعها تصنع حسب الطلب ضمن برنامج سوليتير الحصري من بوجاتي، بعد سيارتي برويارد وإف كي بي هوميج المستوحاة من فيرون.