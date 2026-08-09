مواصفات مذهلة لـ دودج تشارجر سوبر بي 2027 .. صور

كشفت دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027، وتنتمي سوبر بي لفئة السيارات الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

محرك دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

تستمد سيارة دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 600 حصان، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر، وحصل المحرك على نظام سحب هواء معدل، وبها برمجيات جديدة لتحسين استجابة دواسة الوقود وطريقة توصيل القوة، وتم تعزيز أداء نظام التحكم في الانطلاق.

دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

تتسارع سيارة دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

زودت سيارة دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاحن تيربو Garrett أكبر مقاس 56 مم يعملان بضغط يصل إلى 30 psi، وبها نظام عادم معدل، وبها أقراص ضخمة مقاس 16 بوصه على المحورين، وبها خطوط مستقيمة، وبها نظام تعليق لتحسين التحكم في المنعطفات، وبها مساعدات متكيفة ثنائية الصمامات مع تحكم مستمر في التخميد، إلى جانب زيادة صلابة النوابض الأمامية بنسبة 12% والخلفية بنسبة 6%، وأصبح قضيب التوازن الخلفي أكثر صلابة بنسبة 20%، وتم تحسين وصلات الشد الأمامية وجلب وصلات التحكم الأمامية لرفع دقة استجابة السيارة أثناء القيادة الرياضية.

دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

بالاضافة إلي ان دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027 بها، وضع قيادة مخصص يحول السيارة إلى الدفع الخلفي بالكامل، وتم فصل نظام الدفع الكلي مباشرة، وتم أضافت دودج وضعي الحلبة وسباقات التسارع، وبها نظام تثبيت مكابح أمامية لتسخين الإطارات الخلفية، ونظام التحكم في الانطلاق، ووظيفة احتياطي عزم الدوران المصممة للمساعدة في تنفيذ انطلاقات قوية ومتكررة.

دودج تشارجر سوبر بي موديل 2027

وجدير بالذكر ان سوبر بي أول نسخة من تشارجر Sixpack تحصل على نظام تسجيل تجربة السائق، وبها كاميرا أمامية بدقة 1080p لتسجيل القيادة ومزامنة الفيديو مع بيانات السيارة أثناء الرحلة.