قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كهربائية 2026 عائلية في السوق المحلي

سيارات كهربائية 2026 عائلية
سيارات كهربائية 2026 عائلية
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا اي في، وفورثينج تي 5، وجي أي سي أيون LX، وام جى ام جى 4، واركفوكس تي 1.

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 415 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 يصل إلي 176 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 425 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 168 حصان .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تستمد سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 63.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، وبها قوة 204 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تتوافر سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

سعة بطارية سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تصل إلي 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي 425 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 شيفروليه كابتيفا اي في فورثينج تي 5 جي أي سي أيون LX ام جى ام جى 4 شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 ام جى ام جى 4 موديل 2026 السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 أغسطس في الصاغة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب بمصر في مستهل التعاملات المسائية.. وعيار 21 بـ6110 جنيهات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد