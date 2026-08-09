سيارات كهربائية 2026 عائلية في السوق المحلي

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا اي في، وفورثينج تي 5، وجي أي سي أيون LX، وام جى ام جى 4، واركفوكس تي 1.

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 قوة 201 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 415 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

عزم دوران سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 يصل إلي 176 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 425 كم/ساعة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وبها بطارية سعة 42 كيلووات/ساعة، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 140 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اركفوكس تي 1 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 924 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس تي 1 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 168 حصان .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تستمد سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 63.2 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 225 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 490 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، وبها قوة 204 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي أيون LX موديل 2026

تتوافر سيارة جي أي سي أيون LX موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

فورثينج تي 5 موديل 2027

سعة بطارية سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تصل إلي 65 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدي 425 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وبها قوة 201 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .