تصل لـ 100 ألف ريال.. ننشر قيمة سداد"حجز أرض المشاعر" لشركات السياحة

أعلنت غرفة شركات السياحة فى منشور رقم 129 لسنة 2026، عن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي للمستوي المنفذ وذلك تحت حساب حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة "حجز الأرض" وسداد باقات الخدمات الأساسية خلال الفترة من 10 حتى 31 أغسطس الجاري.

حجز أراضي الحج السياحي 2027



وشددت غرفة شركات السياحة في منشورها حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن الموعد المذكور موعد نهائي لن يتم تمديده في أى حال من الأحوال، على أن تكون قيم المبالغ المطلوب كالتالي:

-خمس نجوم 100 ألف ريال سعودي

-إقتصادي 60 ألف ريال سعودي

-بري 40 ألف ريال سعودي

ونوهت غرفة شركات السياحة، عن السماح للشركات بسداد ضعف المبلغ المقرر للمستوي المطلوب وستحصل الشركة على إمكانية إدخال ضعف عدد العملاء المقرر بضوابط الحج.افادت أنه لن يسمح للشركات غير المشددة لهذه القيم بالاشتراك في قرعة الحج السياحي أو الباقات المميزة لموسم 1448 هـ، وذلك بحسابات بنك مصر.نبهت الغرفة الشركات بالتشديد على مندوبها عند إيداع المبالغ ببنك مصر بضرورة التأكد من صحة بيانات الحساب ، ومن ثم رفع قسيمة الإيداع أو التحويل على موقع الغرفة وفقًا للخطوات التالية:1-الدخول إلى موقع الغرفة2-كتابة رقم الترخيص وكلمة المرور3-تحديد المستوي4-رفع قسيمة الدفعأشارت الغرفة، إلى أن المبالغ المسددة عن الشركة ليس لها علاقة بمبالغ جدية الحجز المسندة عن المواطنين المشتركين بقرعة الحج السياحة والتى سترد قيمتها لاحقًا بضوابط الحج.