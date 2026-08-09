الدكتور سويلم: تأهيل قناطر إدفينا وفق دراسة فنية شاملة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة المنشأ

في إطار المتابعة المستمرة للحالة الفنية للمنشآت المائية الكبرى، وإجراء أعمال المعاينة والدراسات الفنية والصيانة اللازمة لها، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيدة المهندسة عبير ثابت، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة من "مشروع تأهيل قناطر إدفينا"، الواقعة على نهر النيل فرع رشيد.

وقال الدكتور سويلم: "إن أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة تشغيل المنشآت المائية على مستوى الجمهورية تمثل دورًا حيويًا في رفع كفاءة المنظومة المائية، وتحسين عملية توزيع المياه على الترع الرئيسية والفرعية، مما يُسهم في تحسين كفاءة الري بشكل عام، وتحقيق عدالة توزيع المياه، ووصولها إلى النهايات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، وهو ما يُعد من أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0."

واستعرض التقرير أعمال "المرحلة الثالثة" الجاري تنفيذها، والتي تم تحديدها وفقًا لمخرجات دراسة استشارية شاملة لكافة عناصر القنطرة والهويس. وتشمل الأعمال تجفيف وتطهير حوض الهويس، وصيانة وإعادة تأهيل بوابات الهويس والجنابيات، وإجراء أعمال الصيانة الميكانيكية لأجهزة التشغيل الخاصة بها، وملء الفواصل الرأسية بالواجهات المعمارية للقنطرة، ومعالجة الشروخ الأفقية بالهويس، وصيانة علب تجفيف الهويس، بالإضافة إلى إعادة تأهيل نظام دوران الكوبري المعدني أعلى الهويس.

وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والقياسية أثناء أعمال التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقًا للخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أن قناطر إدفينا من المنشآت المائية الحيوية، وتضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) أمتار لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض (٩) أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) مترًا وطول (٨٠) مترًا.

وقد سبق نهو أعمال "المرحلة الأولى"، والتي شملت صيانة عدد (٣٠) بوابة علوية، ومعالجة فواصل كوبري القنطرة، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة. وعقب انتهاء هذه المرحلة، تم إعداد دراسة هيدروليكية متخصصة لتحديد النظام الأمثل لتشغيل بوابات القناطر، والتي أوصت بتنفيذ مرحلة ثانية لتأهيل عدد من البوابات والأوناش.

كما تم نهو أعمال "المرحلة الثانية"، والتي تضمنت صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة، بالإضافة إلى عدد (٢) بوابة علوية احتياطية، وصيانة عدد (٢) ونش موازنات وماكينات الديزل، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة، وصيانة أعمدة الإنارة أعلاها، إلى جانب تنفيذ طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية.