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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

34 مباراة.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك محليا وإفريقيا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يسري غازي

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة للمشاركة فى عديد المسابقات المخلية والقارية فى الموسم الجديد.

وتفتتح مباريات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فى بطولة الدوري الممتاز يوم 23 أغسطس الحالي أمام نظيره فريق الشرقية إنبي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة مبارياته فى بطولة كأس الكونفدرالية فى شهر أكتوبر القادم. 

فيما يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال للمشاركة فى الموسم الجديد على المستوى المحلى ونظيره القاري.

ويفتتح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مبارياته يوم 21 أغسطس الجاري أمام الاتحاد السكندري فى أولى لقاءاته فى بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال 13 مباراة حتى شهر أكتوبر المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز:

الجولة الأولى:

الأهلي vs الشرقية إنبي - 23 أغسطس

الجولة الثانية: 

الأهلي vs زد - 28 أغسطس

الجولة الثالثة: 

الأهلي vs سموحة - 1 سبتمبر

الجولة الرابعة: 

الأهلي vs المقاولون العرب - 9 سبتمبر

الجولة الخامسة:

الأهلي vs أبو قير للأسمدة - 15 سبتمبر

الجولة السادسة: 

الأهلي vs الزمالك - 11 أكتوبر

الجولة السابعة: 

الأهلي vs القناة - 21 أكتوبر

الجولة الثامنة: 

الأهلي vs مودرن سبورت - 29 أكتوبر

الجولة التاسعة:

الأهلي vs بيراميدز - 23 نوفمبر

الجولة العاشرة:

الأهلي vs غزل المحلة - 10 ديسمبر

الجولة 11: 

الأهلي vs بترول أسيوط - 15 ديسمبر

الجولة 12:

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا - 24 ديسمبر

الجولة 13:

الأهلي vs الاتحاد السكندري - 29 ديسمبر

الجولة 14: 

الأهلي vs الجونة - 5 يناير 2027

الجولة 15: 

الأهلي vs السويس بتروجت - 28 يناير

الجولة 16: 

الأهلي vs البنك الأهلي - 1 فبراير

الجولة 17: 

الأهلي vs المصري البورسعيدي - 6 فبراير

الجولة 18: 

الأهلي vs طلائع الجيش - 12 فبراير

الجولة 19:

الأهلي vs وادي دجلة - 19 فبراير

كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية عن مواجهة النادي الأهلي الفائز من المتأهل بين فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي الثاني.

وتقام مباريات الذهاب بين النادي الأهلي والفائز من فريقا مقديشيو سيتي الصومالي وكيتارا الأوغندي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2026 على أن تُقام مباريات الإياب بين 23 و25 أكتوبر القادم.

مباريات الزمالك موسم 2026/2027 في جميع البطولات من شهر أغسطس إلى نهاية أكتوبر 

الجمعة 21 أغسطس 2026:

الزمالك × الاتحاد السكندري — الدوري المصري، الجولة الأولى — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الأربعاء 26 أغسطس 2026:

البنك الأهلي × الزمالك — الدوري المصري، الجولة الثانية — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الإثنين 31 أغسطس 2026:

الزمالك × السويس بتروجيت — الدوري المصري، الجولة الثالثة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 4 إلى الأحد 6 سبتمبر 2026:

بورت الجيبوتي × الزمالك — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الأول — الذهاب

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026:

الزمالك × أبو قير للأسمدة — الدوري المصري، الجولة الرابعة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 11 إلى الأحد 13 سبتمبر 2026:

الزمالك × بورت الجيبوتي — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الأول — الإياب

الأربعاء 16 سبتمبر 2026:

غزل المحلة × الزمالك — الدوري المصري، الجولة الخامسة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد غزل المحلة

الخميس 8 أكتوبر 2026:

الزمالك × زد — كأس عاصمة مصر، الجولة الأولى — الساعة 8 مساء - ستاد القاهرة

الأحد 11 أكتوبر 2026:

الزمالك × الأهلي — الدوري المصري، الجولة السادسة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الجمعة 16 إلى الأحد 18 أكتوبر 2026:

الزمالك × الفائز من إيجلز الكونغو الديمقراطية والجيش الرواندي — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الثاني «دور الـ32» — الذهاب

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026:

بترول أسيوط × الزمالك — الدوري المصري، الجولة السابعة — الساعة 5:00 مساءً — ستاد أسمنت أسيوط

الجمعة 23 إلى الأحد 25 أكتوبر 2026:

الفائز من إيجلز الكونغو الديمقراطية والجيش الرواندي × الزمالك — دوري أبطال أفريقيا، الدور التمهيدي الثاني «دور الـ32» — الإياب

الأربعاء 28 أكتوبر 2026:

الزمالك × المقاولون العرب — الدوري المصري، الجولة الثامنة — الساعة 8:00 مساءً — ستاد القاهرة

الأهلي الزمالك دورى أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الدورى المصري

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