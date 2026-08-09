هشام يكن ينتقد إدارة الزمالك: مش قادرين نستوعب العبقرية اللي بيدار بيها النادي

انتقد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، سياسة إدارة النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القلعة البيضاء تفرط في قطاع الناشئين وأبناء النادي، في الوقت الذي تتمسك فيه ببعض اللاعبين دون وضوح للأسباب أو الخطة المستقبلية.

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وقال يكن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك بيفرط في قطاع الشباب ولاد النادي ومتمسك بأربعين سنة، وسيف جعفر اللي مكنش له أي دور الموسم الماضي. حد فعلًا يقولنا إيه الخطة أو أفكاركم إيه عشان فعلًا إحنا مش قادرين نستوعب العبقرية اللي بيدار بيها نادي الزمالك دلوقتي».

وأضاف نجم الزمالك السابق متسائلًا عن موقف النادي من خوان بيزيرا، قائلًا: «رافض بيع بيزيرا بـ6 مليون دولار ليه، وتفك أزمة القيد وتتعاقد مع صفقات، في الوقت اللي بعت فيه دونجا وناصر ماهر في نص الموسم عشان أزمة المستحقات؟»، منتقدًا ما وصفه بالتناقض في قرارات إدارة النادي خلال الفترة الماضية.