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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يكشف كواليس استبعاد كاسادو وباردجي من برشلونة: «القرار لم يكن سهلًا»

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة، كواليس قراره بشأن مستقبل الثنائي مارك كاسادو وروني باردجي، مؤكدًا أن اتخاذ القرار لم يكن سهلًا، وأنه ناقش وضع اللاعبين مع إدارة النادي في أكثر من مناسبة قبل حسم موقفهما.

كان فليك قد استبعد كاسادو وباردجي من قائمة برشلونة التي سافرت إلى إيطاليا للمشاركة في الدورة الودية الأخيرة، وهو ما عزز التكهنات بشأن إمكانية رحيلهما عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فليك: القرار ليس سهلًا

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب مشاركة برشلونة في الدورة الودية الثلاثية أمام أودينيزي الإيطالي ونوتنجهام فورست الإنجليزي: «بالنسبة لموضوع مارك كاسادو، الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي.. ومع روني أيضًا، الأمر ليس سهلًا بالنسبة لي.. لكن علينا اتخاذ قرارات، النادي وأنا».

وأضاف: «تحدثت مع الثنائي في نهاية الموسم الماضي، وبالطبع تحدثنا أيضًا خلال الموسم الحالي.. ناقشنا وضعيهما خلال رحلة إنجلترا، وتناولنا التغييرات التي ستحدث».

فليك: تحدثت مع اللاعبين أكثر من مرة

وأوضح المدرب الألماني أن قرارات مستقبل اللاعبين لم تُتخذ بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن التواصل معهم استمر لفترة طويلة، وأنهما على دراية كاملة برؤية الجهاز الفني وإدارة النادي.

وتابع: «هكذا تسير الأمور. أقدم لهما نصائحي، وهما يعرفان ما نفكر فيه بشأن هذا الوضع. الأمر لا يتعلق بي وحدي، بل بالنادي أيضًا».

ويرتبط اسم مارك كاسادو بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة.

مساحة أكبر للاعبي لا ماسيا

وأكد فليك أن قرارات الاستغناء عن بعض اللاعبين تأتي في إطار خطة لإعادة تشكيل قائمة برشلونة، مع منح مساحة أكبر للمواهب الشابة التي تخرج من أكاديمية لا ماسيا.

وقال: «من الطبيعي أن تكون هناك تغييرات مهمة في الفريق بعد نهاية الموسم.. يمكنكم رؤية ذلك اليوم أيضًا، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب، وخصوصًا القادمين من لا ماسيا».

وأتم: «لذلك من المهم أيضًا أن نمنحهم مساحة للعب، لذا اتخذنا هذا القرار».

وتأتي تصريحات فليك في وقت يشهد فيه برشلونة تغييرات واضحة على مستوى قائمة الفريق، مع توجه الجهاز الفني لمنح الفرصة لعدد من المواهب الشابة، بالتزامن مع حسم مستقبل بعض اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن الخطط الأساسية للموسم الجديد.

الألماني هانز فليك هانز فليك فليك برشلونة كاسادو

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