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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

91 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي
المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي
أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026 - 2027، بلغ حتى الآن 91 ألف طالب.

وأوضح عبدالغفار - في بيان اليوم / الأحد / - أن تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حتى الساعة السابعة مساء اليوم، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، لافتا إلى أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل الرغبات مجانًا.

وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية، التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، لمساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، والتعريف بالقواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق.

ودعا المتحدث الرسمي، الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بأعمال التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالتنسيق.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتيح خدمات التنسيق الإلكتروني عبر موقع التنسيق الرسمي.

التنسيق الإلكتروني البحث العلمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي

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