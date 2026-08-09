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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء أكثر من 2230 رحلة في شنغهاي بسبب إعصار دولفين

إعصار "دولفين"
إعصار "دولفين"
أ ش أ

أعلن مطارا هونجتشياو وبودنج فى شنغهاي، اليوم الأحد، إلغاء أكثر من 2230 رحلة جوية، ونقل نحو 300 ألف شخص في المناطق المحيطة، مع استعداد الصين لإعصار دولفين، بعد أن ضربت العاصفة شمال تايوان بأمطار غزيرة.

وأفاد مسئولون بأن المطارين "هونغتشياو وبودنج" ألغا نحو 60% من الرحلات المتوقعة اليوم، وذلك بعدما أجلت السلطات في شنغهاي أمس أكثر من 30 ألف شخص من المناطق الأشد خطورة.

وأضافوا أن السرعة القصوى للرياح المستمرة للعاصفة قدرت بنحو 162 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة، مما يشكل خطر وقوع فيضانات جارفة وانهيارات أرضية.

وضربت العاصفة شمال تايوان، بما في ذلك العاصمة تايبيه أمس، كما ألغت بعض شركات الطيران التايوانية رحلاتها إلى الصين اليوم.

وضرب الإعصار مقاطعة تشجيانج الساحلية مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، مصحوبًا برياح عاتية وتعطيل حركة المرور في جميع أنحاء شرق الصين.

وقد وصل إعصار دولفين إلى اليابسة في مدينة يوهوان بمقاطعة تشجيانج حوالي الساعة 5:30 مساءً الأحد، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 151 كم/ساعة (94 ميل/ساعة) بالقرب من مركزه، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين.. ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الغرب والشمال الغربي، وأن يضعف تدريجيًا.

ومن جهته، أكد وانج هاو سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة تشجيانج، صباح اليوم، أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى.. وحث على اتخاذ احتياطات صارمة ضد السيول الجارفة والانهيارات الطينية والكوارث الأخرى التي قد تنجم عن الأمطار الغزيرة، مطالبًا بإجلاء جميع من هم في خطر.

وشدد على ضرورة تعليق الأنشطة غير الضرورية، داعيا إلى تعزيز عمليات تصريف المياه الطارئة وعمليات الإنقاذ للحد من خطر غمر المدن بالمياه.

هونجتشياو المناطق المحيطة شنغهاي

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