مدير تعليم المنوفية يبحث سبل سد العجز في فصول رياض الأطفال

عقد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعاً بحضور ميرفت الصاوي، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، و سما زهران، موجه رياض الأطفال بالمديرية، وموجهي رياض الأطفال بالإدارات التعليمية.

وتناول الاجتماع مناقشة ملفات القبول بمرحلة رياض الأطفال بالإدارات التعليمية، ومتابعة إجراءات القبول، إلى جانب بحث سبل سد العجز في فصول رياض الأطفال بالإدارات التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

وأكد هاني عنتر أهمية الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، لما لها من دور حيوي في بناء شخصية الطفل وتكوين مهاراته وتنمية قدراته، باعتبارها اللبنة الأولى في مسيرته التعليمية والتربوية، مع ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تنشئة أطفال قادرين على التعلم والإبداع.