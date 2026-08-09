شراكة مجتمعية كل سبت .. «سويسنا أجمل بينا» تواصل حملات التجميل والنظافة بالسويس | صور

تتواصل فعاليات مبادرة "سويسنا أجمل بينا" بمختلف أحياء محافظة السويس، بتوجيهات اللواء هانى رشاد محافظ السويس، وبإشراف ميدانى من الدكتور محمد علام نائب المحافظ، وبمتابعة رؤساء الأحياء، فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفذ المبادرة كل يوم سبت من كل أسبوع بمختلف أحياء المحافظة، بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأحياء، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى وجامعة السويس، فى إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمعية لخدمة أبناء المحافظة والإرتقاء بالمظهر العام.

وتشمل المبادرة تنفيذ مجموعة من الأعمال الميدانية المتكاملة، من بينها أعمال النظافة ورفع المخلفات، والتشجير وزيادة المساحات الخضراء، وتجميل الشوارع والميادين، وجارى التنسيق لعمل جدرايات بالميادين العامة من خلال طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة السويس ورفع كفاءة الأحياء والمناطق المستهدفة بما يسهم فى تحسين الصورة البصرية والحضارية وخلق بيئة أكثر نظافة وجمالآ.

وشهدت فعاليات المبادرة اليوم تنفيذ عدد من الأعمال بمناطق مختلفة بنطاق أحياء المحافظة، حيث شملت:

بنطاق حى السويس:

منطقة الملاحة وشارع المدينة الرياضية.

وبنطاق حى الأربعين:

ميدان الأربعين ومحيطه.

وبنطاق حى فيصل:

شارع المرور.

وبنطاق حى عتاقة:

مدينة أحمد زويل.

وبنطاق حى الجناين:

قرية العمدة.

وتأتى المبادرة فى إطار حرص محافظة السويس على إستمرار أعمال التطوير والتجميل بصورة دورية، ورفع كفاءة المناطق والشوارع والميادين، مع تكثيف أعمال النظافة والتشجير وإزالة كافة المظاهر السلبية، بما يحقق بيئة أكثر نظافة وتنظيمًا وجمالًا للمواطنين.

كما تعكس مشاركة جامعة السويس ومؤسسات المجتمع المدني أهمية الشراكة المجتمعية فى دعم جهود الدولة، والمساهمة الفعالة فى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل، وتعزيز الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى، بما يدعم جهود المحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وتستهدف مبادرة "سويسنا أجمل بينا" إحداث حالة مستمرة من العمل والتطوير بمختلف أحياء المحافظة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية والحفاظ على النظافة، إلى جانب الإرتقاء بالمستوى الحضارى للشوارع والميادين والمناطق السكنية، بما يليق بمحافظة السويس وأبنائها.