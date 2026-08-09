انتظروا صورة مختلفة.. فليك يكشف سبب تأخر جاهزية برشلونة

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لن يصل إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، في ظل ظروف الإعداد الاستثنائية التي يمر بها النادي بسبب تأخر انضمام عدد من اللاعبين الدوليين.

وقال فليك، وفقًا لما نقلته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن الفريق بدأ يستعيد بعض عناصره تدريجيًا، وعلى رأسهم رافينيا وفيرمين لوبيز، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر مع عودتهما إلى التدريبات والمباريات.

وأشاد المدرب الألماني برافينيا، مؤكدًا أهمية الجناح البرازيلي في خططه للموسم الجديد، وقال: «رافينيا يمنحنا الديناميكية والسرعة التي نحتاج إليها، ونحتاج أيضًا إلى أهدافه، والأهم أن يكون ملتزمًا بنسبة 100% مع الفريق».

وتطرق فليك إلى مستقبل عدد من اللاعبين، بينهم مارك كاسادو وروني باردجي، مؤكدًا أنه تحدث معهما بشأن وضعهما، مشيرًا إلى أن التغييرات بعد نهاية كل موسم أمر طبيعي، خاصة مع رغبة برشلونة في منح مساحة أكبر للعناصر الشابة.

كما تحدث عن رونالد أراوخو، في ظل ارتباط المدافع الأوروجوياني بالرحيل، وقال: «إنه شخص رائع ولاعب مذهل، لديه القوة والسرعة وهو جيد بالكرة»، مضيفًا أنه يعتقد أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة.

ورفض فليك التعليق على الصفقات المحتملة أو مستقبل فيران توريس، مؤكدًا أن النادي يعمل على تحسين الفريق، لكنه شدد على ضرورة التحلي بالهدوء.

واختتم مدرب برشلونة حديثه بالتأكيد على صعوبة تقييم الفريق في الوقت الحالي، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين نتيجة مشاركتهم في كأس العالم، موضحًا أن الصورة الحقيقية للفريق ستتضح بشكل أكبر بعد فترة التوقف الدولي، حين يكون برشلونة قد وصل إلى جاهزيته الكاملة.