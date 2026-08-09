هشام يونس: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اليوم

صرح هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، بأن بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة، سيتم صرفه اليوم، وذلك بعد وصول المخصصات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنها لحسابات النقابة؛ ثم حسابات الزملاء.

وقال في تصريحات صحفية، إن بدل التدريب والتكنولوجيا وصل بالفعل لحسابات النقابة، منذ قليل، وتم تحويله إلى الزملاء الصحفيين، ويمكن صرفه اليوم من ماكينات الصرف، بعد عِدة ساعات.

وأضاف "يونس" أن البدل لم يتأخّر هذا الشهر؛ وذلك لأنه الوقت المُعتاد شهريًا للصرف، وأن ما حدث في شهر يوليو الماضي مُعتاد كل عام أيضًا؛ بسبب ترتيبات الموازنة العامة للدولة.