تنسيق الجامعات 2026.. كليات المرحلة الثانية والحد الأدنى المتوقع للقبول

يترقب أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على مجاميع تقل عن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، معرفة تفاصيل المرحلة الثانية من التنسيق، خاصة الطلاب الذين يأملون في وجود أماكن شاغرة بالكليات ذات الإقبال المرتفع، وتتجه الأنظار نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، خلال فترة تتراوح من 24 الى 72 ساعة بحد أقصى من إغلاق باب تسجيل الرغبات، عبر مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية، والمقرر في تمام الساعة 5 مساء اليوم الأحد.

وتتضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 الحد الأدنى الرسمي للقبول بالكليات 2026 في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، إلى جانب موعد استكمال إجراءات التقديم بالكليات التي تم ترشيح الطلاب إليها، وكذلك الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026، وموعد بدء تسجيل الرغبات بهذه المرحلة.



موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى بشكل رسمي، تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 والحدود الدنيا الخاصة بها، إلى جانب الكليات المتاحة أمام الطلاب خلال هذه المرحلة.



ويتم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد، وباتباع نفس خطوات تسجيل الرغبات التي تم تطبيقها خلال المرحلة الأولى.

الحد الأدنى المتوقع للمرحلة الثانية 2026

اشارت البيانات الخاصة بالمرحلة الأولى، الى أن الطلاب الذين تقل مجاميعهم عن الحدود الدنيا المعلنة للمرحلة الأولى سيكونون ضمن الفئات المرشحة للمرحلة الثانية، الا ان الأمر تحدده وزارة التعليم العالي بصفة نهائية عقب الاعلان عن نتيجة المرحلة الأولى، بما في ذلك الأعداد النهائية حسب الأماكن المتاحة بالكليات.

ووفقا للتوقعات الاسترشادية المستندة إلى تنسيق العام الماضي، قد تبدأ الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من مستويات قريبة من 220 درجة لطلاب الشعبة العلمية، بما يعادل نحو 68.75%، بينما قد تكون في حدود 205 درجات للشعبة الأدبية، بنسبة 64.06%.

وتبقى تلك الأرقام مجرد مؤشرات غير نهائية، ولا يمكن اعتمادها باعتبارها الحد الأدنى الرسمي للمرحلة الثانية قبل إعلان مكتب التنسيق التفاصيل النهائية.

توقعات كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2026

تشير توقعات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 إلى إمكانية وجود عدد من الكليات أمام طلاب شعبة علمي علوم، وذلك وفقًا للأماكن الشاغرة ونتائج التنسيق الفعلية، ومنها:

كليات التمريض في عدد من الجامعات.

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كليات العلوم.

كليات الزراعة.

كليات الطب البيطري.

كليات الألسن في بعض الجامعات.

كليات التربية.

كليات التجارة.

عدد من المعاهد والكليات التكنولوجية.

كما قد تتوافر بعض البرامج والتخصصات المختلفة وفقًا للأماكن الشاغرة وشرائح مجاميع الطلاب.

أما كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، فتختلف فرص الالتحاق بها في الجامعات الحكومية عن الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تخضع الأخيرة لقواعد وحدود دنيا منفصلة يحددها المجلس الأعلى للجامعات والجهات المختصة.



توقعات كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2026

من المتوقع أن تضم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 لطلاب شعبة علمي رياضة، عددًا من الكليات والمعاهد التي تتناسب مع مجموع الطلاب والأماكن المتاحة، ومنها:

كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في بعض الجامعات وفقًا للأماكن المتبقية.

كليات العلوم.

كليات الزراعة.

كليات التربية.

كليات التجارة.

المعاهد العليا للهندسة.

الكليات التكنولوجية.

بعض البرامج والتخصصات المرتبطة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

وتختلف فرص القبول من جامعة إلى أخرى بحسب عدد الأماكن الشاغرة وترتيب الطلاب ومجموعهم وقواعد التوزيع الجغرافي.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2026

من المنتظر أن يجد طلاب الشعبة الأدبية عددًا من الخيارات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2026، خاصة في الكليات التي تتوافر بها أماكن بعد انتهاء المرحلة الأولى.

ومن أبرز الكليات المتوقع إتاحتها:

- كليات الآداب بنظامي الانتظام والانتساب.

- كليات التربية في بعض الجامعات.

- كليات التجارة.

- كليات السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.

- كليات دار العلوم.

- عدد من المعاهد العليا المعتمدة.

- بعض البرامج والتخصصات الأخرى وفقًا للأماكن المتاحة.



الكليات المتوقعة في المرحلة الثانية

استنادا إلى مؤشرات التنسيق السابقة والأماكن التي قد تتبقى بعد المرحلة الأولى، يمكن أن تشمل قائمة الكليات والمعاهد المتوقعة عددًا كبيرًا من التخصصات، ومن بينها:

- إعلام وتكنولوجيا الاتصال بالسويس، وألسن الأقصر، وآداب المنصورة، وآداب عين شمس، وفنون جميلة «فنون» حلوان، وفني تمريض طنطا، وتجارة جنوب الوادي، وحقوق المنوفية بشبين الكوم، وتربية سوهاج، وحاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم، وحقوق القاهرة، وتجارة بورسعيد، وحقوق المنصورة، وفني تمريض الزقازيق بفاقوس، وحقوق كفر الشيخ، وفني تمريض الزقازيق، وتجارة بنها، وحقوق أسيوط، وفنون جميلة «فنون» الإسكندرية، وتربية سوهاج رياضة، وآداب سوهاج، وإعلام جنوب الوادي، وحقوق جنوب الوادي.

- قد تتضمن الأماكن المتاحة علوم بني سويف، وعلوم قناة السويس بالإسماعيلية، وطب بيطري العريش، ومعهد فني صحي الإسماعيلية، ومعهد فني صحي أسوان، ومعهد فني صحي الزقازيق، وعلوم بنات عين شمس، وعلوم طنطا، وإعلام القاهرة، وحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم، ومعهد فني صحي بنها، وألسن الغردقة، وعلوم التغذية حلوان.

- قد تشمل أيضًا معهد فني صحي الوادي الجديد، وعلوم المنيا، وسياحة وفنادق الأقصر، وعلوم السويس، وتمريض الفيوم، وتمريض عين شمس، وتمريض المنصورة، وتمريض طنطا، وتمريض أسيوط، وتمريض المنوفية بشبين الكوم، وعلوم الوادي الجديد.



- من بين التخصصات المتوقعة كذلك حاسبات ومعلومات أسيوط علوم، وحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم، وحاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم، وطب بيطري بني سويف، وحاسبات ومعلومات عين شمس علوم، وحاسبات ومعلومات الأقصر علوم، وحاسبات ومعلومات السويس علوم، وحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم، وحاسبات ومعلومات الزقازيق علوم، وحاسبات ومعلومات الفيوم علوم، وحاسبات ومعلومات المنيا علوم، وألسن عين شمس، وطب بيطري مطروح، وطب بيطري جنوب الوادي، وفني صحي جنوب الوادي.



خطوات تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

حددت وزارة التعليم العالي طريقة تسجيل وترتيب الرغبات في التنسيق الإلكتروني، والتي تتضمن الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، بالضغط هــنـــا.



- اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- مراجعة البيانات الشخصية والدراسية.

- البدء في اختيار الكليات والمعاهد المتاحة.

ترتيب الرغبات وفقًا للأولوية الشخصية.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

مراجعة القائمة كاملة قبل الحفظ النهائي.

حفظ الرغبات وطباعة إيصال التسجيل أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منه.

ويُنصح الطلاب بعدم اختيار كلية لمجرد ارتفاع اسمها أو شهرتها، وإنما ترتيب الرغبات وفقًا للقدرات والميول الشخصية وفرص العمل المرتبطة بالتخصص، مع الالتزام الكامل بالقواعد التي يعلنها مكتب التنسيق.