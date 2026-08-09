الأمم المتحدة: 8 ملايين طفل في سن الدراسة خارج المدرسة بالسودان

حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة بالسودان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت نائبة الأمين العام إنه منذ عام 2024، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجومًا على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس.

وأضافت أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من إعادة أكثر من مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم.. ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك، مشددة على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله.