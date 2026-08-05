انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2026/2027، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي لتيسير إجراءات تسجيل الرغبات إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن جميع الطلاب يتمتعون بفرص متساوية طوال فترة التنسيق، مع توجيه عدد من الإرشادات المهمة لضمان سلامة عملية التسجيل والحفاظ على بيانات الطلاب.

نحو 95 ألف طالب في المرحلة الأولى

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر لهم تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق يبلغ نحو 95 ألف طالب وطالبة.

وأوضح أن المرحلة تضم نحو 23 ألف طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و16 ألفًا و500 طالب بالشعبة العلمية (رياضة)، إضافة إلى نحو 55 ألف طالب بالشعبة الأدبية، وذلك من إجمالي نحو 620 ألف طالب نجحوا في امتحانات الثانوية العامة بالدور الأول لهذا العام.

تسجيل الرغبات يستمر خمسة أيام

وأشار الجيوشي إلى أن المرحلة الأولى للتنسيق انطلقت اليوم، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُغلق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن هذه الفترة مخصصة بالكامل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم أو تعديلها عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

لا أفضلية للتسجيل المبكر

وشدد القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم على أنه لا توجد أي ميزة أو أفضلية للطلاب الذين يسجلون رغباتهم في اليوم الأول مقارنة بمن يسجلون في اليوم الأخير، طالما تم التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح أن الطالب يستطيع الدخول إلى موقع التنسيق أكثر من مرة خلال فترة المرحلة، وإجراء أي تعديلات على قائمة الرغبات، لافتًا إلى أن النظام يعتمد آخر تعديل يقوم به الطالب قبل غلق باب التسجيل باعتباره الرغبات النهائية.

تحذير من مشاركة الرقم السري

ووجه الجيوشي رسالة مهمة إلى طلاب الثانوية العامة، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على الرقم السري الخاص بحساب التنسيق وعدم مشاركته مع أي شخص، مؤكدًا أن امتلاك هذا الرقم يتيح إمكانية الدخول إلى حساب الطالب وتعديل رغباته، وهو ما قد يعرضه لمشكلات تؤثر على نتيجة التنسيق.