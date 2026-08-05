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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. "إفيك" باوربنك ينافس بقوة في الأسواق خلال 2026

باوربنك نانو
باوربنك نانو
لمياء الياسين

أصبح الباوربنك “شاحن موبيلات محمول” ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن الهواتف المحمولة، فإذا كنت تبحث عن أفضل باوربنك في الأسواق فإليك مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

باوربنك


1. باوربنك أنكر نانو

باوربنك نانو من أنكر
السعر: 59.99 دولارًا

السعة: 5000 مللي أمبير

صممت أنكر باوربنك نانو مع التركيز على سهولة الحمل والاستخدام. بسماكة 0.34 بوصة فقط ووزن 4.3 أونصة، يُمكن وضع هذا البنك بسهولة في الجيب أو الحقيبة. يشحن أجهزة آيفون لاسلكيًا بقوة 15 واط بتقنية MagSafe، ويدعم الشحن السلكي بقوة 20 واط عبر منفذ USB-C.

يشحن الجهاز نفسه في أقل من ساعتين، ويمكنه شحن هاتف آيفون 16 برو إلى 25% في 42 دقيقة. كما أن غطاؤه الخلفي اللطيف على البشرة وحوافه المنحنية تجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيار نحيف وخفيف الوزن لشحن سريع، مع ذلك، قد لا تكفي سعته البالغة 5000 مللي أمبير للشحن المتكرر أو الاستخدام المطوّل.

باوربنك

2. باوربنك Anker MagGo


باوربم Anker-MagGo
السعر: 79.86 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

صممت شركة أنكر بنك الطاقة MagGo ليجمع بين القوة والوظائف المتعددة. فهو يتميز بشحن لاسلكي معتمد بتقنية Qi2 بقدرة 15 واط ومنفذ USB-C قادر على إخراج طاقة تصل إلى 20 واط.

يُتيح الحامل القابل للطي المدمج للمستخدمين تثبيت هواتفهم أثناء الشحن، مما يُسهّل إجراء مكالمات الفيديو أو مشاهدة الوسائط. كما توفر الشاشة الذكية معلومات فورية حول مستوى البطارية ووقت الشحن.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى سعة أكبر لتشغيل أجهزة متعددة أو لرحلات طويلة. صحيح أن وزنه البالغ 250 غرامًا يجعله أقل سهولة في الحمل مقارنةً بالنماذج الأقل سمكًا، إلا أن الميزات الإضافية التي يوفرها تبرر حجمه.

3. باوربنك Baseus PicoGo AM61


Baseus-PicoGo-AM61
السعر: 64.99 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

ركزت شركة Baseus على السرعة والتنوع في جهاز PicoGo AM61. فهو يوفر شحنًا لاسلكيًا معتمدًا بتقنية Qi2.2 بقدرة 25 وات وشحنًا سلكيًا بمنفذ USB-C بقدرة 45 وات.

يُتيح كابل USB-C المدمج ومنفذ الشحن الإضافي للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. ويضمن التوافق المغناطيسي القوي شحنًا لاسلكيًا مستقرًا، بينما يمنع نظام التبريد المصنوع من الجرافين ارتفاع درجة الحرارة.

علامات يجب مراعاتها عند شراء باور بانك


ووفقا للخبراء، لا يؤدي استخدام بنك الطاقة لشحن الهاتف المحمول بشكل آمن ومنتظم إلى تلف بطارية الهاتف، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب مراعاتها عند شراء باور بانك لتجنب أية مشاكل محتملة قد تؤدي إلى تلف بطارية هاتفك.


1. اختيار باور بانك بإمكانات تناسب هاتفك:


عند اختيار بنك الطاقة، من الضروري مراعاة عناصر مختلفة لضمان حصولك على جهاز يمكن الاعتماد عليه وجدير بالثقة، قم بفحص السعة ومنافذ الإدخال والإخراج ووقت الشحن وميزات الأمان الخاصة ب الباور بانك قبل شرائه ليناسب مع الهاتف الخاص بك.

ولاتخاذ قرار مستنير، فإن فهم ما إذا كان بنك الطاقة لديه القدرة على الإضرار بالبطارية يمكن أن يكون مفيدا، حيث أن أسعار هذه الأجهزة آخذة في الارتفاع، لذا فمن الضروري اختيار بنك طاقة ذات إمكانات عالية تتناسب مع هاتفك الذكي.


2. تجنب الباور بانك ذات النوعية الرديئة:


من الواضح أن الحصول على هاتف خلوي أو جهاز لوحي أو أي جهاز محمول آخر أمر مكلف، وستحتاج إلى التأكد من حماية الجهاز الخاصة بك لفترة طويلة، لذلك فأن شراء ملحقات ردئية الجودة قد يتسبب في إتلافها سريعا، عند شراء بنك الطاقة، من المهم البحث والتأكد من أنك تشتري منتجا من علامة تجارية مرموقة، ومن الأفضل أن يكون من إنتاج العلامة التجارية المصنعة لهاتفك الذكي.


3. باور بانك ذات إمكانات للتحكم في الجهد الكهربي:


عند شراء بنك الطاقة، من المهم التحقق من جودة لوحة الدائرة (PCB) الموجودة بداخله، فهي لوحة مسؤولة عن التحكم في الجهد الكهربي المرسل إلى جهازك، إذا كان الجهد الكهربي مرتفعا جدا، فقد يتسبب ذلك في تلف جهازك أو حتى انفجاره، ولضمان سلامتك، تحقق من جودة ثنائي الفينيل متعدد الكلور قبل شراء الباور بانك.


 

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