ظهور لافت لـ مي عز الدين عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عز الدين، جمهورها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة جذابة لافتة، حيث أرتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر ،ليكشف عن جمالها و أناقتها.



ولم تبالغ مي عز الدين في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.