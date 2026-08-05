اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027

تجري اليوم ، رابطة الأندية المصرية المحترفة قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنافسات خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الرابطة، عبر صفحتها الرسمية، أن مراسم سحب القرعة ستقام اليوم الأربعاء 5 أغسطس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لتحديد مواجهات الموسم الجديد بين الأندية المشاركة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم 21 أغسطس 2026، على أن يُسدل الستار على البطولة بنهاية شهر مايو 2027.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 20 فريقًا، بعد صعود الثلاثي أبو قير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط من دوري المحترفين، لينضموا إلى أندية الدوري الممتاز.

الأندية المشاركة في الدوري المصري 2026-2027:

الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الاتحاد السكندري، المصري، بتروجيت، زد، مودرن سبورت، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، إنبي، طلائع الجيش، الجونة، سموحة، غزل المحلة، المقاولون العرب، وادي دجلة، أبو قير للأسمدة، القناة، وبترول أسيوط.

نظام الدوري المصري 2026-2027

تقام البطولة هذا الموسم بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ويتواجه خلالها كل فريق مع جميع منافسيه، ليخوض 19 مباراة.

وبعد نهاية المرحلة الأولى، تُقسم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم المجموعة الأولى أصحاب المراكز من الأول إلى السادس للمنافسة على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات القارية، ويخوض كل فريق خلالها خمس مباريات.

أما المجموعة الثانية، فتضم الأندية أصحاب المراكز من السابع إلى العشرين، وتتنافس على البقاء، حيث يخوض كل فريق 13 مباراة.

ووفقًا للنظام المعتمد، تهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم، بينما تصعد ثلاثة فرق فقط إلى الدوري الممتاز في الموسم التالي.