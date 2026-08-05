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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زعم قدرته على توفير وحدات سكنية.. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة بالقاهرة.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص ) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بإمتلاكه نفوذ وعمله بهيئة المجتمعات العمرانية "على خلاف الحقيقة"، وترويجه مزاعم بتمكنه من تخصيص أراضى ووحدات سكنية لهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية المواطنين النصب

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