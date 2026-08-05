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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح

وصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.

وبالتزامن مع وصول صلاح، واصل النادي التركي الترويج للصفقة عبر حساباته الرسمية، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالنجم المصري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أكثر اللحظات المميزة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور".

ويحظى انتقال صلاح باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، إذ يترقب مشجعو طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.

ومن المنتظر أن يخضع صلاح للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة، قبل استكمال إجراءات التوقيع، على أن يقدمه النادي رسميًا لجماهيره في مراسم خاصة سيعلن عن تفاصيلها عبر منصاته الرسمية.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي

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