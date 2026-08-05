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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من داخل المركز القومي للتحكم … وزير الكهرباء يتابع سير العمل وخطة التشغيل لتأمين التغذية

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مجريات التشغيل واطمأن على الشبكة القومية في ظل مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال الأيام الماضية، لاسيما في موجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد ونتج عنها ارتفاع في الأحمال تجاوز 39600 ميجاوات.

استعرض الدكتور محمود عصمت الوضع العام للشبكة الموحدة للكهرباء بما في ذلك عدد وحدات التوليد على الشبكة، ووحدات الاحتياطي، وبرامج الصيانة، والطاقة المتاحة، ومساهمة الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، وخطوط الربط مع الدول المجاورة، وناقش الدكتور عصمت مجريات التشغيل والسيناريوهات والبدائل المختلفة، والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية، موجها بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار خفض استخدام الوقود الأحفوري، مشيراً إلى إجراءات تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، والاستعداد الدائم لمجابهة الارتفاع في الأحمال، والزيادة في الاستهلاك، مؤكدا على الدور الحيوي لمحطات تخزين الطاقة في تحقيق الاستقرار للشبكة، خلال أوقات الذروة.

تناول الدكتور محمود عصمت، بحضور الدكتور عادل العمرى رئيس قطاعات التحكم، دور المركز القومي للتحكم في الطاقة في استيعاب أنماط التشغيل وتنفيذها والحرص على استخدام الوحدات الأعلى كفاءة، والتأكد من السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، والمناورة بالوحدات ومتابعة النقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام، مشيرا إلى خفض معدلات استهلاك الوقود، ومراقبة  الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة، من خلال منظومه التحكم الآلي، وتحسين معدلات الأداء.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتواصل مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار العمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات الاستخدام، وكذلك ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات.

وأوضح الدور المحورى للمركز القومى للتحكم، والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات على مدار اليوم، موضحا استمرار المتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، مؤكدا ضمان الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والتأكيد على السيناريوهات والبدائل ومتابعة المهمات لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.

وزير الكهرباء المركز القومي للتحكم في الطاقة وزارة الكهرباء وزارة البترول

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