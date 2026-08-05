إندونيسيا تدفع بمروحيتين لإخماد حرائق متنزه جبل برومو الوطني

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، أنها ستدفع بمروحيتين متخصصتين في إسقاط المياه لدعم جهود إخماد حرائق الغابات المندلعة في متنزه جبل برومو الوطني بولاية جاوة الشرقية.

وقال رئيس الوكالة الفريق أول سوهاريانتو في بيان إن فرق الإطفاء البرية تواجه صعوبات في الوصول إلى بؤر الحريق بسبب وعورة التضاريس، مضيفًا: "سنقدم الدعم من خلال مروحيتين في المرحلة الحالية."

واندلع الحريق مساء الاثنين في منطقة بانتينج التابعة لمقاطعة لوماجانج، قبل أن يمتد إلى منطقة واتو غيدي في مقاطعة بروبولينغو المجاورة.

وتواصل فرق متنزه برومو تنغير سيميرو الوطني جهودها للسيطرة على النيران، إلا أن الطبيعة الجبلية الوعرة دفعت السلطات إلى طلب دعم جوي.

وتعتزم الوكالة بدء عمليات الإطفاء الجوي اعتبارًا من الخميس باستخدام مروحيات من طراز Mi أو سيكورسكي، وفقًا لتوافر الطائرات.

وأكد سوهاريانتو أن السلطات ستقيّم الوضع الميداني لتحديد ما إذا كانت المروحيتان كافيتين أو أن الأمر يستدعي إرسال دعم إضافي، مشيرًا إلى أن مروحيتين نجحتا في احتواء حرائق مماثلة شهدها جبل برومو عام 2023.