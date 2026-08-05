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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم فعالية «الكتاب والمبدعين» بمسجد العباسي ببورسعيد.. صور

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم فعالية «الكتاب والمبدعين» بمسجد العباسي ببورسعيد
الأعلى للشئون الإسلامية ينظم فعالية «الكتاب والمبدعين» بمسجد العباسي ببورسعيد
محمد شحتة

واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته التربوية ضمن مبادرة «صيفنا بهجة»، بتنظيم فعالية «الكتاب والمبدعين داخل المساجد»، الثلاثاء الموافق 4 من أغسطس 2026م، بمسجد العباسي التابع لمديرية أوقاف بورسعيد؛ بهدف ربط النشء بتاريخ مدينتهم، وترسيخ قيم الانتماء الوطني، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتحت إشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس.

وتأتي الفعالية في إطار جهود المجلس في استثمار الإجازة الصيفية لتقديم برامج تربوية وثقافية تسهم في بناء وعي الأطفال، وتنمية مواهبهم، وتعزيز ارتباطهم بالمساجد، وذلك بتنظيم الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس، مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف.

فقرة تفاعلية متميزة مع الأطفال

وأدارت الدكتورة هدى حميد فعاليات اللقاء؛ حيث قدمت فقرة تفاعلية متميزة مع الأطفال، تضمنت أسئلة ومسابقات ثقافية ودينية؛ لترسيخ القيم الدينية والوطنية بأسلوب يجمع بين التعليم والتشويق.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور عماد مهدي، عضو اتحاد الأثريين المصريين، الذي استعرض تاريخ مسجد العباسي ودوره الريادي بمدينة بورسعيد، مؤكدًا مكانة مساجد المدينة كمنارات للعلم والدعوة، وإسهامها في تشكيل الوعي الوطني لأبنائها عبر تاريخها العريق.

كما تنوعت فقرات اللقاء، حيث قدم الأطفال تلاوات عطرة من القرآن الكريم، وأناشيد دينية، وابتهالات، وأحاديث نبوية شريفة، إلى جانب استعراض عدد من المواهب، في أجواء جمعت بين التربية والإبداع، وعقب ذلك قدمت الفنانة رحمة محجوب عرضًا تربويًا تفاعليًا للعرائس نال إعجاب الأطفال وأولياء أمورهم، كما أُقيم على هامش الفعالية معرض لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير.

حضر الفعالية الدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والشيخ أبو المعاطي السيد، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور إبراهيم عوض، مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ عادل عبد الباري، مدير الإدارة، والدكتور محمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد العباسي، إلى جانب عدد من واعظات وزارة الأوقاف.

واختُتمت الفعالية وسط تفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنظيم هذه المبادرات الهادفة، مؤكدين أهمية استمرارها في تنمية وعي النشء، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز انتمائهم لوطنهم وهويتهم.

الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الكتاب المبدعين المساجد مسجد العباسي

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