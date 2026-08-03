وزارة الأوقاف تواصل عمارة بيوت الله بافتتاح 98 مسجدا خلال يوليو 2026

تواصل وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جهودها في عمارة بيوت الله، حيث افتتحت خلال شهر يوليو ٢٠٢٦م عدد ٩٨ مسجدًا في مختلف المحافظات.

الأوقاف: افتتاح 98 مسجدا خلال يوليو 2026

وشملت الافتتاحات مسجدين إنشاءً وبناءً جديدًا، و٦٠ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و٣٦ مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وذلك في إطار خطتها المستمرة لإعمار بيوت الله والارتقاء بها.

وبهذه الافتتاحات، ارتفع إجمالي عدد المساجد التي افتتحتها الوزارة منذ يوليو ٢٠١٤م حتى نهاية يوليو ٢٠٢٦م إلى ١٤٬٧٧٧ مسجدًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٢٨ مليارًا و٤٦٨ مليون جنيه.

ويجسد هذا الإنجاز استمرار جهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله مبنىً ومعنىً، من خلال التوسع في إنشاء المساجد وإحلالها وتجديدها وصيانتها، بما يهيئ للمصلين بيوتًا عامرةً تليق بقدسية العبادة، ويعزز رسالة المسجد الدعوية والتوعوية في مختلف أنحاء الجمهورية.