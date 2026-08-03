بنشحن الكارت بـ2000 جنيه 3 أيام ويخلص.. متحدث الكهرباء يرد على لميس الحديدي : رشّدي الاستهلاك

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادة المقررة على فواتير الشريحة الثالثة للاستهلاك المنزلي التي تبلغ 200 كيلووات تبلغ "40 جنيها فقط" على إجمالي قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الزيادة بواقع 20 قرشا لكل كيلووات.



ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار" على تعليق الإعلامية لميس الحديدي "إحنا بنشحن الكارت بـ 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ثلاثة أيام تلاقيه خلص؟!"، قائلا: "رشَدِي الاستهلاك يا فندم، دي أمور محسوبة ومحددة ومقننة، ترشيد الاستهلاك هذا دعم للمواطن ودعم للاقتصاد".



ولفت إلى أن ترشيد كيلووات واحد فقط على مستوى جميع عدادات الشبكة القومية للكهرباء يوفر للخزانة العامة للدولة 44 مليار جنيه سنويا.

وأضاف أن اتخاذ قرار الزيادة يعتمد على قياسات ومعادلات سعرية، مشيرا إلى أن "من المؤكد" مراجعة آثار التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء ووضعها "في الحسبان".

وشدد أن الهدف الأساسي من وراء إقرار الزيادات ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية والوفاء بالالتزامات الحتمية على الوزارة.

وأوضح أن التعديلات الجديدة في التعريفة المحاسبية الكهرباء ستحقق وفرا يبلغ تقريبا نحو 15 مليار جنيه سنويا، من خلال تقليص فاتورة الدعم الحكومي، لافتا إلى أن الدعم المتبقي لا يزال 103 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هذا التعديل يمثل التغيير الأول في أسعار الاستهلاك المنزلي منذ شهر أغسطس لعام 2024.