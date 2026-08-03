الليلة.. ولاء الشريف تكشف كواليس مشوارها الفني في برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي خلال حلقة اليوم الاثنين من برنامج "واحد من الناس"، في التاسعة والنصف مساء على قناة الحياة، الفنانة الشابة ولاء الشريف.

وسوف تتحدث ولاء الشريف خلال اللقاء عن بداياتها في عالم التمثيل، مؤكدة أنها وثقت في موهبتها منذ أول ظهور لها أمام الكاميرا، وتستعرض رحلة بحثها عن الفرص الفنية من خلال التردد على مكاتب الكاستنج، وصولا إلى تكوين رصيد فني يضم 54 عملا.

وتكشف ولاء، خلال الحلقة، عن طموحاتها الفنية ورغبتها في تقديم أدوار جديدة ومختلفة، خاصة في مجالي الأكشن والكوميديا، إلى جانب الشخصيات المركبة التي تمثل تحديا للممثل.

وتتطرق ولاء الشريف، في حديثها، إلى الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتكشف عن أكثر التعليقات التي أثرت فيها نفسيا، مؤكدة أن التعليقات المتعلقة بالإنجاب كانت الأكثر إيلاما بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها لا تتردد في حظر أي شخص يتجاوز حدود الاحترام.

وتحت عنوان "أطول الرجال في مصر"، يستضيف البرنامج، في الفقرة الثانية من الحلقة، عرفة، الذي يبلغ طوله مترين و20 سنتيمترا، وخلال الحلقة يتحدث عن تفاصيل حياته اليومية، والتحديات التي يواجهها بسبب طوله، سواء في استخدام وسائل المواصلات أو التعامل مع الأبواب والأسرة، مؤكدا أنه يعتبر طوله نعمة وهدية من الله.