بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد

واصل منتخب مصر للشابات لكرة اليد (مواليد 2008) صناعة التاريخ، بعدما حجز رسميًا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، وذلك قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي.

وجاء تأهل المنتخب المصري رسميًا عقب فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، بالتزامن مع فوز منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدًا لحسم صدارة المجموعة.

ويعد هذا الإنجاز تاريخيًا لكرة اليد النسائية المصرية، بعدما واصل منتخب الشابات عروضه الاستثنائية وحقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، بدأت بالفوز على كرواتيا وصيفة أوروبا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، قبل تحقيق انتصار تاريخي كاسح على فيجي 83-17، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل رقم قياسي جديد كأكبر عدد من الأهداف يحرزه منتخب في مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم، ثم الفوز الثمين على كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي.

ويجسد هذا الإنجاز ثمرة العمل الكبير الذي قام به الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي وضع هذا المنتخب ضمن أولوياته منذ بداية تكوينه، وحرص على توفير أفضل برامج الإعداد والمعسكرات والمباريات الودية، إلى جانب توفير كل احتياجات البعثة والمتابعة المستمرة للاعبات والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

كما واصل مجلس إدارة الاتحاد دعمه الكامل للمنتخب، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، وقرر صرف مكافأة فورية عقب الفوز الكبير على فرنسا، لتحفيز اللاعبات على مواصلة النتائج المميزة، فجاء الرد داخل الملعب بمواصلة الانتصارات وتحقيق التأهل التاريخي إلى ربع النهائي.

وبات منتخب مصر للشابات حديث بطولة العالم بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام مدارس كبرى في كرة اليد العالمية، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، ويعزز آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار نحو إنجاز غير مسبوق.

وتتجه الأنظار غدًا إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الدنمارك، في لقاء يجمع المنتخبين اللذين ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، من أجل حسم صدارة المجموعة والدخول إلى الأدوار الإقصائية بأفضل دفعة معنوية ممكنة.