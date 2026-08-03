قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد

شابات مصر
شابات مصر
عبدالله هشام

واصل منتخب مصر للشابات لكرة اليد (مواليد 2008) صناعة التاريخ، بعدما حجز رسميًا مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، وذلك قبل خوض الجولة الأخيرة من منافسات الدور الرئيسي.

وجاء تأهل المنتخب المصري رسميًا عقب فوزه المثير على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، بالتزامن مع فوز منتخب الدنمارك على فرنسا بنتيجة 21-19، ليضمن منتخبا مصر والدنمارك بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعهما غدًا لحسم صدارة المجموعة.

ويعد هذا الإنجاز تاريخيًا لكرة اليد النسائية المصرية، بعدما واصل منتخب الشابات عروضه الاستثنائية وحقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، بدأت بالفوز على كرواتيا وصيفة أوروبا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، قبل تحقيق انتصار تاريخي كاسح على فيجي 83-17، وهو اللقاء الذي شهد تسجيل رقم قياسي جديد كأكبر عدد من الأهداف يحرزه منتخب في مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم، ثم الفوز الثمين على كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي.

ويجسد هذا الإنجاز ثمرة العمل الكبير الذي قام به الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي وضع هذا المنتخب ضمن أولوياته منذ بداية تكوينه، وحرص على توفير أفضل برامج الإعداد والمعسكرات والمباريات الودية، إلى جانب توفير كل احتياجات البعثة والمتابعة المستمرة للاعبات والجهاز الفني طوال مشوار البطولة.

كما واصل مجلس إدارة الاتحاد دعمه الكامل للمنتخب، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، وقرر صرف مكافأة فورية عقب الفوز الكبير على فرنسا، لتحفيز اللاعبات على مواصلة النتائج المميزة، فجاء الرد داخل الملعب بمواصلة الانتصارات وتحقيق التأهل التاريخي إلى ربع النهائي.

وبات منتخب مصر للشابات حديث بطولة العالم بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام مدارس كبرى في كرة اليد العالمية، ليؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، ويعزز آمال الجماهير المصرية في مواصلة المشوار نحو إنجاز غير مسبوق.

وتتجه الأنظار غدًا إلى المواجهة المرتقبة أمام منتخب الدنمارك، في لقاء يجمع المنتخبين اللذين ضمنا التأهل إلى الدور ربع النهائي، من أجل حسم صدارة المجموعة والدخول إلى الأدوار الإقصائية بأفضل دفعة معنوية ممكنة.

منتخب مصر للشابات منتخب مصر للشابات لكرة اليد كرة اليد منتخب مصر بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم (1448 هـ -2027م)

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم (1448 هـ -2027م)

مدبولى: أولوية قصوي لملف تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات

مدبولى: تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفر المنتجات البترولية

الدمتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: رفع درجة الجاهزية بكافة مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد