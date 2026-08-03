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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد لشابات اليد.. فوز مثير على كوريا الجنوبية والانتصار الرابع تواليا في مونديال رومانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

واصل منتخب مصر للشابات لكرة اليد مواليد 2008 كتابة فصل جديد من الإنجازات في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعدما حقق فوزًا غاليًا ومستحقًا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27، في افتتاح منافسات الدور الرئيسي، ليواصل عروضه المبهرة ويواصلوا تحقيق الإنجازات غير المسبوقة لكرة اليد النسائية المصرية.

ويعد الفوز على كوريا الجنوبية الانتصار الرابع على التوالي لمنتخب مصر في البطولة، بعدما سبق له تحقيق ثلاثة انتصارات مدوية في الدور الأول على كرواتيا وصيفة أوروبا، ثم فرنسا، قبل الفوز التاريخي الكاسح على فيجي، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ويؤكد أنه أحد أبرز المنتخبات في النسخة الحالية.

وقدم المنتخب المصري مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية، ونجحت اللاعبات في فرض شخصيتهن على اللقاء، خاصة خلال الشوط الثاني، الذي شهد تفوقًا واضحًا لبنات الفراعنة، اللاتي أظهرن شخصية قوية وروحًا قتالية عالية، وتمكنَّ من حسم المواجهة بفارق هدف في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع اختبار جديد غدًا أمام منتخب الدنمارك، في ثاني مباريات الدور الرئيسي، في مواجهة قوية يتطلع خلالها إلى مواصلة نتائجه المميزة وتعزيز فرصه في المنافسة على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من الأدوار النهائية، بعدما تحول إلى الحصان الأسود للمونديال وحديث الأوساط الرياضية العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز العمل الكبير الذي قام به الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي أولى هذا الجيل اهتمامًا خاصًا منذ سنوات، من خلال تنفيذ برنامج إعداد متكامل شمل معسكرات قوية ومباريات دولية وتجهيزات فنية وإدارية على أعلى مستوى، إلى جانب المتابعة اليومية للبعثة وتوفير كل سبل النجاح منذ انطلاق رحلة الإعداد وحتى المشاركة في بطولة العالم.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد على تقديم الدعم المعنوي والمادي للاعبات طوال مشوار البطولة، حيث قرر صرف مكافأة فورية عقب الفوز الكبير على منتخب فرنسا، لتحفيز اللاعبات على مواصلة التألق، فجاء الرد داخل الملعب بتحقيق الفوز التاريخي على فيجي بنتيجة 83-17، مع تسجيل رقم قياسي عالمي كأكثر منتخب يسجل أهدافًا في مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم، قبل أن يواصل المنتخب مسيرته المظفرة بالفوز على كوريا الجنوبية.

وكان منتخب مصر قد شق طريقه إلى الدور الرئيسي عن جدارة بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، إثر الفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، قبل اكتساح فيجي 83-17، ليؤكد أنه بات منافسًا حقيقيًا على بلوغ أبعد نقطة في البطولة.

ونالت العروض القوية التي يقدمها المنتخب المصري إشادة واسعة من الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد كبير من الخبراء ووسائل الإعلام العالمية، بعدما فرضت شابات الفراعنة أنفسهن بين كبار اللعبة، بفضل الأداء الجماعي المتميز والروح القتالية والإصرار على تحقيق الإنجاز، لتتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك، في رحلة البحث عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل كرة اليد المصرية.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة:

حراسة المرمى: جنى أحمد، جيداء كامل، ريتاج محمد.

الظهير الأيسر: جودي متولي، سندس عصام، فرح فرج.

الظهير الأيمن: ملك عمرو، مريم صلاح، حبيبة محمود.

الجناح الأيسر: جويرية تامر، مي شريف.

الجناح الأيمن: ملك خميس، فريدة أبوالمجد.

صانعات الألعاب: ميرنا أشرف، ريم إيهاب، ياسمين حسن.

لاعبتا الدائرة: زينة عمرو، زينة محمود.

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