مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الثالثة والثمانين يكشف عن قوائم أفلام متميزة

تستعد مدينة البندقية الإيطالية لاستقبال الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2026 على جزيرة "ليدو دي فينيسيا"، تحت إدارة المدير الفني ألبرتو باربيرا، ورئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الممثلة الأمريكية ماجي غيلنهال.



كشف المهرجان عن عدد من الأفلام المشاركة في أقسامه المختلفة، وذلك على النحو التالي:

فينيسيا أوبن - خارج المنافسة | أفلام روائية

Scherzetto (Trick) – إخراج ماريو مارتوني

Arrested Memory – إخراج سابو

Let Us Through, Dear Ancestors (Makikiraan Po) – إخراج لاف دياز

Nessun dolore (No Pain) – إخراج جياني أميليو

Jupiter – إخراج ألكسندر سميا



فينيسيا أوبن - خارج المنافسة | أفلام وثائقية

The Road to Jericho – إخراج آموس غيتاي



قسم أوريزونتي (آفاق)

Big Little Thing (Huangyan shenghuo) – إخراج ميشيل زو

Una storia (A Common Story) – إخراج آنا فوليييتا



أسبوع النقاد الدولي (SIC)

Zoom In, Zoom Out (Fa Xian Zhi Lü) – إخراج دونغ جيه



أيام المخرجين | لياليّ البندقية

Anatomia di un ritratto (Anatomy of a Portrait) – إخراج فرانشيسكو كليريتشي ومتّيا كولومبو

Si sveglia e sbadiglia, il gatto; poi l'amore (The Cat Wakes Up And Yawns; Then Love) – إخراج فيديريكو فرانتشيوني وسامويلي سيستييري



أيام المخرجين | فعاليات خاصة

Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo (Carla Lonzi, A Feminist Story) – إخراج فرانتشيسكا أركيبوجي



تنطلق فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بالعرض العالمي الأول لفيلم "Ink" للمخرج البريطاني داني بويل، داخل الصالة الكبرى لقصر السينما بجزيرة الليدو.



ويمنح اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان البرنامج دفعة بريطانية بارزة، في دورة تبدو أقل اعتمادًا على وفرة الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، وأكثر ميلًا إلى سينما المؤلف والأعمال الدولية المشتركة.