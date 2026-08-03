خبير زلازل يوجه نصائح مهمة للمواطنين بعد هزة فجر اليوم

طقال لدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم لها توابع مستمرة، إلا أن جميعها أقل من الحد الذي يمكن أن يشعر به الإنسان، حيث جاءت بقوة تقل عن 3 درجات على مقياس ريختر.

وأكد عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التوابع تحدث على فترات متواصلة طوال اليوم، ولا ترصدها سوى أجهزة الرصد الزلزالي.

وأضاف أن مصر ما زالت بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، موضحًا أن أقربها هو حزام شرق البحر المتوسط، الذي يبعد نحو 400 كيلومتر عن الحدود المصرية. وأشار إلى وجود نشاط زلزالي في خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، إلا أنه لا يصل إلى قوة الزلازل التي يشهدها حزام شرق البحر المتوسط.

وأوضح أن زلزال فجر اليوم يُعد من الأنشطة الزلزالية المرتبطة بخليج السويس، وأن تأثيره اقتصر على شعور المواطنين بالهزة وحالة من القلق، دون أي تأثير على البنية التحتية أو الأرواح.

وأعرب رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن تقديره لقلق المواطنين، خاصة مع قرب مركز الزلزال من القاهرة والمناطق السكنية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع مثل هذه الأحداث بهدوء وانضباط، والالتزام بالبقاء في مكان آمن، وتجنب استخدام السلالم أو المصاعد أثناء الهزة، مع الحرص على تهدئة الأطفال لتفادي حالات الذعر والانفعال.

وفي ختام حديثه، شدد على أهمية دور المدارس في التوعية بمخاطر الهزات الأرضية وكيفية التصرف الصحيح عند وقوعها، مؤكدًا أن الجهات المعنية ستعمل على توسيع برامج التوعية والإرشاد في هذا الشأن.