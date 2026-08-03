محافظ الجيزة: فرق الطوارئ تحركت فور وقوع الزلزال.. ولا توجد أي تداعيات بالمحافظة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عدم رصد أي أضرار أو تداعيات للهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم أو توابعها، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية انتشرت بجميع الأحياء والمراكز، ولم تتلق المحافظة أي بلاغات بشأن إصابات أو أضرار بالمباني أو البنية التحتية.

وأوضح الأنصاري، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة فعلت فور وقوع الهزة خطة الطوارئ من خلال مراكز السيطرة وغرف العمليات، مع الدفع بفرق الطوارئ وإعداد تقارير دورية لرصد أي مستجدات، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة حتى الآن.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين إلى إبلاغ الأحياء أو مجالس المدن فور ملاحظة أي شروخ أو تلفيات بالمباني، لافتًا إلى أن لجانًا هندسية متخصصة تضم أساتذة جامعات تتولى فحص العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.