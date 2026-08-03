الصحة تقدم روشتة لكبار السن للتعامل مع الزلازل.. خطوات بسيطة قد تنقذ حياة

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات المهمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للتعامل الآمن مع الزلازل، مؤكدة أن الهدوء واتباع إجراءات السلامة خلال الدقائق الأولى يقللان من خطر الإصابات والمضاعفات الصحية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

الهدوء أول خطوة للنجاة

أكد الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن التصرف بهدوء وحذر عند وقوع الزلزال يعد العامل الأهم لتجنب الإصابات، موضحًا أن طريقة التعامل تختلف وفقًا لمكان وجود الشخص، سواء داخل المنزل أو في الشارع أو أثناء قيادة السيارة.

إرشادات عند التواجد خارج المنزل

أوصى الشيشيني خلال تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، بالابتعاد عن المباني المرتفعة والمنشآت التي قد تتساقط منها أجزاء أثناء الهزة الأرضية، مع التوجه إلى مكان مفتوح وآمن حتى انتهاء الزلزال.

ماذا تفعل إذا كنت تقود سيارة؟

نصح قائدي السيارات بالتوقف في مكان آمن على جانب الطريق، وتشغيل إشارات الانتظار، مع تجنب تغيير المسار أو القيادة بشكل مفاجئ حتى انتهاء الهزة، حفاظًا على سلامة الجميع.

إجراءات السلامة داخل المنزل

شددت وزارة الصحة على أهمية إزالة العوائق التي قد تعرقل الحركة، والتأكد من وجود مسار خروج آمن، خاصة لكبار السن، وفي حال تعذر الخروج يُنصح بالاحتماء أسفل طاولة أو قطعة أثاث قوية مع حماية الرأس، أو الجلوس بجوار حائط ثابت واتخاذ وضعية آمنة تقلل فرص الإصابة.

دعم نفسي لكبار السن

وأشار رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية إلى أن كبار السن، خاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات بسبب الخوف والقلق، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في طمأنتهم، مع الاستفادة من خدمات الصحة النفسية والعيادات المتخصصة والخطوط الساخنة عند الحاجة.